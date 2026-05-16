VENARIA REALE – Allo Sporting Club “La Reale”, la finale regionale di Miss Mondo Piemonte 2026

VENARIA REALE – Un vero palcoscenico di autodeterminazione, così si preannuncia la finale regionale di Miss Mondo Piemonte 2026, in scena allo Sporting club “La Reale” di Venaria Reale, venerdì 22 maggio, dalle 20.30.

L’evento, curato dall’associazione Polbert Cinema e patrocinato dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale, quest’anno “rompe gli schemi” del classico concorso di bellezza per mettere al centro un concetto cardine, il protagonismo consapevole.

L’edizione 2026, infatti, cambia il suo tradizionale focus: le partecipanti non sono più (semplici) “modelle”, ma persone giovani donne che sul palco avranno l’ opportunità di far conoscere alla giuria e al pubblico i propri talenti, le proprie ambizioni e raccontare la propria storia. Il concorso diventa così un laboratorio, dove la scelta di come vestirsi, di come porsi e di come esporsi è un atto di libertà e consapevolezza.

“Vogliamo che ogni ragazza si senta protagonista assoluta delle proprie decisioni, portando in scena la propria storia con fierezza, – spiegano il presidente di Polbert Cinema, Simone Poletto, e la vicepresidente di Polbert, nonché responsabile di Miss Mondo Piemonte, Fabiana Tamiro. – Non cerchiamo soltanto bellezza estetica, ma personalità, autenticità e presenza scenica”.

In questa cornice si pone il premio “Nuova Stella Polbert”, ideato dalla casa di produzione Polbert Cinema per scoprire nuovi volti da avvicinare concretamente al cinema e agli eventi nazionali.

“Vogliamo che questa esperienza sia un’opportunità reale di crescita personale e professionale per tutte le ragazze”, aggiungono Poletto e Tamiro.

A guidare questa rivoluzione, un team di donne che incarna perfettamente il tema della serata: essere artefici della propria carriera, delle proprie scelte e della propria immagine. Una visione fortemente voluta dal Presidente di Polbert Cinema, Simone Poletto, che ha scelto con convinzione di affidare l’ideazione e l’intera gestione dell’evento a un team tutto al femminile, riconoscendo nel talento e nella sensibilità delle professioniste coinvolte la chiave per rinnovare il format.

Il coordinamento generale è dunque affidato alla determinazione di Fabiana Tamiro, vicepresidente di Polbert Cinema e responsabile di Miss Mondo Piemonte, affiancata dalla direttrice Arianna Spanu. Insieme a loro, una squadra operativa d’eccellenza: Rebecca Savoia per il coordinamento tecnico e il team social composto da Valentina Barri e Virginia Molinar Min, incaricate di raccontare l’evento attraverso uno sguardo moderno, dinamico e autentico.

Anche la giuria scelta per questa seconda serata di Miss Mondo Piemonte incarna i valori al centro della visione di Polbert Cinema, a cominciare dalla presidente di giuria, l’imprenditrice torinese Cristina Seymandi, nome autorevole del territorio, il cui compito sarà valutare le capacità delle concorrenti di comunicare un’identità forte.

“Il termine ” Miss” non mi è mai piaciuto, legato a un concetto di donna ormai superato. Riconosco, tuttavia, nella capacità degli organizzatori la sincera volontà di dare alle partecipanti un’opportunità di visibilità concreta delle proprie capacità per un futuro successo nell’ambito del cinema. In un mondo dove il consenso si misura a numero di like avere la possibilità di esprimersi dal vivo, con una giuria qualificata e non una massa indefinita, credo sia un’ ottima esperienza. Auguro a tutte le ragazze di avere sempre grandi sogni e di non smettere mai di provarci».

Accanto a lei, altre personalità di spicco, ognuna delle quali scelte per valorizzare aspetti differenti e fornire una classifica coerente con il modello imposto dall’organizzazione. Nell’ambito del sociale e dell’informazione, le giornaliste Adele Piazza (Osservatorio Violenza e Suicidio) e la redattrice Valeria Viale; per il diritto l’avvocato Gessica Almeida; per lo stile e la carriera la modella Miranda Coli, lo stilista Maurizio Stancanelli e il presidente del Lions Club Venaria Reale La Mandria, Antonino Guadagno.

Tra gli ospiti della serata, l’assessore di Venaria Reale, Monica Federico.

Sul palco vedremo le già premiate di Ozegna, Chiara Baù, Beatrice Semino, Melissa Flore, Carola Magnani e Alessia Battaglio, insieme ai nuovi volti pronti a debuttare.

La conduzione sarà affidata a Emanuela Fulgori e Orazio Pappalardo, con le note soul e blues della cantante Marlene.

Il backstage, curato da MBA – My Beauty Academy Torino, esalterà l’identità individuale di ogni concorrente, rifiutando ogni forma di omologazione.

La vincitrice porterà a Gallipoli il messaggio di una generazione di donne piemontesi che ha scelto di essere, prima di tutto, “artefice del proprio destino”. (Nella foto la serata ad Ozegna)