SAN MAURIZIO CANAVESE / CERES – Terza tappa: le strade chiuse

SAN MAURIZIO CANAVESE / CERES – Terza tappa della Vuelta a España 2025, tutta in Canavese. La gara, in programma lunedì 25 agosto 2025, si snoda per 139 chilometri tra San Maurizio Canavese e Ceres. Un itinerario che unisce pianure e colline, boschi e montagne, piccoli borghi e centri agricoli, rivelando la ricchezza nascosta del Canavese e delle Valli di Lanzo.

Ecco le strade chiuse (come già illustrate nell’articolo precedente che comprendeva due tappe):

SAN MAURIZIO CANAVESE – PARTENZA

Domenica 24 e lunedì 25 agosto sarà vietata la sosta di qualsiasi tipo di veicolo nelle seguenti piazze e vie, ricomprese nell’area di allestimento del villaggio pre-gara:

– piazza Marconi, lato strada;

– piazza Pertini, compresi la pista ciclopedonale e il sottopasso di congiunzione con piazza Marconi;

– piazza San Rocco;

– via Dottor Croce nel tratto compreso tra via San Bernardo e piazza Pertini;

– via Fatebenefratelli nel tratto compreso tra strada della Ghea e l’intersezione con le vie Tesio/Piazza San Rocco;

– corso Mameli.

In queste stesse vie sabato e domenica sarà vietato anche il transito ma, per ridurre al minimo i disagi , soltanto nei momenti necessari all’insediamento e allo svolgimento dell’evento. Sarà ovviamente predisposta adeguata segnaletica.



Dalle ore 7,30 di domenica 24 alle ore 20 di lunedì 25 agosto la sosta sarà vietata nelle seguenti vie:

– via Olivari;

– via Matteotti;

– piazza Nilde Iotti;

– via Borgonuovo;

– via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Olivari

Lunedì 25 agosto dalle ore 10,30 alle ore 15,30 , oltre ai divieti sopra elencati , sarà vietato il transito ai veicoli di qualsiasi tipo nelle seguenti vie, che costituiscono il percorso di gara:

– via Olivari nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Matteotti;

– via Matteotti;

– via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Matteotti;

– via Borgonuovo fino all’uscita dal territorio di San Maurizio Canavese (i ciclisti proseguiranno poi in direzione Ciriè)

Anche i pedoni non potranno attraversare queste vie ma naturalmente, eccezion fatta per il periodo del transito della gara, potranno invece circolare liberamente sui marciapiedi per raggiungere gli esercizi commerciali o i parcheggi esterni all’area di gara.

Quindi la gara procede sulla Sp16 in direzione Ciriè



CIRIÈ

Il Km 0, ossia il via ufficiale della corsa, sarà posizionato proprio a Cirié, in via San Maurizio: da lì La Vuelta percorrerà per intero corso Nazioni Unite e via Corio per poi entrare nel territorio di San Carlo C.se.

Dalle ore 11 alle ore 15 divieto di sosta Via San Maurizio (nel tratto compreso tra Via Gazzera e Via Canavere – lato sx) C.so Nazioni Unite.

Divieto di transito dalle ore 13.20 alle ore 15 e comunque sino al cessare delle esigenze Via San Maurizio, Corso Nazioni Unite e Via Corio.



SAN CARLO CANAVESE

Disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di Strada Corio dalle ore 13 alle 14.45 circa.



VAUDA

La gara attraverserà Vauda Canavese – Vauda Inferiore dalle ore 14.40 circa. Pertanto è prevista la sospensione della circolazione e divieto di sosta lungo il percorso di gara dalle ore 13.30 circa fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”. In particolare, divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade: o via Chiara (S.P. 21) o via Castagneri o via Castagneri (S.P. 21) o via Ceretti o via Belvedere (S.P. 243) o via Barbania (S.P. 243)



FRONT

Le strade verranno chiuse dalle ore 14 fino a dopo il passaggio della testa della corsa previsto alle ore 14.30 circa. La gara passerà da Via Barbania per poi interessare Via de Gaspari – Viale Unità d’Italia per poi proseguire su Via Borello e Via Rivera direzione Favria.



FAVRIA

Dalle 13.30 alle 15 circa, nel tratto interno ed esterno al centro abitato della Sp35 compreso tra il confine con il Comune di Oglianico e il confine con il Comune di Front vigerà il divieto di transito e il divieto di sosta e fermata.



OGLIANICO

La gara transiterà nel centro cittadino di Oglianico, giungendo da Favria e percorrendo Corso Vittorio Emanuele e Via Salassa, per poi proseguire verso Salassa.

La circolazione stradale verrà sospesa dalle ore 13.30 circa fino alle ore 15.15 circa nelle seguenti strade: Corso Vittorio Emanuele; Via Salassa.

Sarà dunque vietato immettersi dalle vie laterali confluenti sulle predette strade, compresi passi carrabili, accessi privati delle abitazioni e delle attività produttive.



RIVAROLO CANAVESE

Divieto circolazione stradale e divieto di sosta nelle strade interessate dal transito:

Corso Indipendenza; Corso Torino; Corso Re Arduino con relativi presidi di tutte le strade e accessi laterali.

Dalle ore 14.00 alle ore 15.30.

Dalle 12.45 alle 15.30: divieto di sosta e fermata con rimozione forzata negli spazi appositamente segnalati in: Corso Indipendenza; Corso Torino; Corso Re Arduino; Piazza Aimone Chioratti (fronte istituti bancari);

FELETTO

Chiuse al transito veicolare e pedonale dalle ore 13 alle ore 15:

– la Strada Statale 460 (via Circonvallazione);

– la Strada Provinciale 41 (via Micheletto, piazza Martiri, via Chiala)

Vietato l’attraversamento lungo tutto il percorso di gara.

In via G. Micheletto e in piazza Martiri Felettesi è previsto il divieto di sosta per tutti i veicoli.

CICONIO

Sp41

SAN GIORGIO CANAVESE

Le strade interessate dai provvedimenti di modifica temporanea della circolazione sul territorio comunale sono:

– SP 51 (strada Ciconio San Giorgio)

– SP 52 (via Ciconio)

– Via Garibaldi

– Piazza Vittorio Emanuele II

– Via Giulio

– Via Iavelli

– Via Carlo Vigna

– Piazza Vittorio Veneto

– Via Michele Chiesa (sino all’intersezione con via Peila)

– SP 55 (Via Peila, Strada per Cuceglio)

Divieto di sosta e rimozione forzata dalle ore 12.30 alle ore 16 (e comunque fino a termine esigenza).

Divieto di transito per tutti i veicoli, persone e animali dalle ore 14.00 alle ore 16 (e comunque fino a termine esigenza).

CUCEGLIO

Divieto di transito dalle ore 13 alle ore 17 in via Regina Margherita intersezione via Prauta.



AGLIÈ

Divieto di transito e accesso alle abitazioni lungo il percorso, dalle 14 alle 15.45, in: Fraz. San Grato, via per Cuceglio, piazza Mautino, piazza Castello, viale Don Notario, via Feletto, via Circonvallazione, strada Bairo

BAIRO – TORRE CANAVESE

Chiusa la SP41 e tutte le strade comunali di accesso alla provinciale, dalle 14 alle 15.45

BALDISSERO CANAVESE

Blocco totale della circolazione sulle strada SP 41 (strada dietro al Cimitero per Torre Canavese), SP 222 (Strada Pramonico-Castellamonte), la località Bettolino e la SP 61 (Strada per Issiglio) dalle ore 14 alle ore 16 o comunque 15 minuti dopo il passaggio dell’ultimo veicolo con la scritta “Fine corsa”

VIDRACCO

A Vidracco il passaggio degli atleti è previsto tra le ore 15.30 e le ore 15.45 circa con provenienza dal Comune di Baldissero Canavese, percorrendo la SP61, pertanto tutti gli accessi alla Sp61 presenti sul territorio comunale, compresi quelli privati, saranno interdetti almeno 1 ora prima del passaggio della corsa, quindi dalle ore 14.30 circa e sino al passaggio del fine gara. In prossimità dei suddetti accessi ci sarà il divieto di sosta.

ISSIGLIO

Nelle vie adiacenti alla SP61 il traffico sarà interdetto. Le strade interessate verranno chiuse al traffico e la circolazione sospesa dalle ore 14 prima del passaggio della corsa, così come disposto dalla Prefettura di Torino, per cui a partire dalle ore 14.00 sino al passaggio del fine gara sulle predette strade vigerà il divieto di sosta.



COLLERETTO CASTELNUOVO – BORGIALLO – PRIACCO

Interdetto il transito veicolare lungo la SP45 dal bivio di Cintano proseguendo in direzione Borgiallo, dalle 15 fino a 10 minuti circa la fine della manifestazione. Le vie interessate sono: via C.Nigra (tutta), via Ghella (tutta), via Cavour (chiuso sbocco su via Ghella), via Santuario di Piova (chiuso sbocco su via Ghella), via Castelletto (chiuso sbocco su via Ghella).

CUORGNÈ (Sprint intermedio)

Il passaggio degli atleti è previsto tra le ore 16,06 e le ore 16,12 circa con provenienza dal Comune di Borgiallo con il seguente percorso: Frazione Priacco: S.P. 45 della Valle Sacra / Via Borgiallo – Via XX Settembre, S.P. 460 di Ceresole rotatoria Loc. Priacco, S.P. 460 di Ceresole rotatoria Loc. Turina/Piova, Viale dei Mille, rotatoria in Piazzale Resistenza-Pedaggio, Viale Italo Rossi, Via Ivrea, Via XXIV Maggio, S.P. 42 di Belmonte / rotatoria Via Brigate Partigiane, Via Gobetti, Via Galimberti, sino allo svincolo con la S.P. 43 di Canischio – direzione San Colombano Belmonte.

Nelle vie adiacenti il traffico sarà limitato o interdetto. Le strade interessate verranno chiuse al traffico e la circolazione sospeso almeno 1 ora prima del passaggio della corsa, così come disposto dalla Prefettura di Torino, per cui a partire dalle ore 15,00 e sino al passaggio del fine gara.

PRASCORSANO – PRATIGLIONE

Provenienza dal Comune di San Colombano Belmonte e direzione Pratiglione. Tutte le vie comunali, strade vicinali e strade private, nonché tutti gli accessi carrai alle proprietà che prospettano in: via Domenico De Palo, via Belmonte e via Pratiglione saranno totalmente interdetti al traffico veicolare con blocco totale della circolazione dalle ore 15.00 circa alle ore 17.30 circa e comunque fino al passaggio del “fine corsa”.

FORNO CANAVESE

Dalle ore 15.30 e fino a fine corsa chiusura al traffico veicolare con contestuale divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata su tutta la strada provinciale Sp42 via Roma (da fraz. Moie Pratiglione fino rotonda cimitero), via Einaudi, via De Nicola, fraz. Crosi (dalla rotonda fino all’incrocio con fraz. Turali).

RIVARA

Transiterà alle ore 16.30 circa con provenienza dal Comune di Forno Canavese e direzione Levone.

Tutte le vie comunali, strade vicinali e strade private, nonchè tutti gli accessi carrai alle proprietà che prospettano in:

– Regione Moie;

– via Forno;

– incrocio semaforico tra corso Ogliani, corso Vittorio Emanuele II, via Levone;

blocco totale della circolazione in queste vie dalle 15 alle 17.30 circa.

ROCCA CANAVESE

La tappa attraverserà Rocca Canavese in due momenti distinti: nella Frazione Vauda-Buretta dalle 14.35 circa e dalle ore 16.40 circa sulla S.P. 723 e S.P. 34 con direzione Corio.

Pertanto è prevista la sospensione della circolazione e divieto di sosta lungo il percorso di gara dalle ore 13.30 circa fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica” nella Frazione Vauda Buretta e dalle ore 15.30 sulla SP. 723, SP. 34.

In particolare, divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade: SP. 723 ( Fr. Vauda-Buretta, Case Pit, B.ta Moie, via Levone), SP. 34 (via delle Torri), SP. 34.

CORIO – BENNE DI CORIO (VERSO VALLI DI LANZO)

Sp22

MATHI

Il passaggio a Mathi è previsto alle ore 17 circa. Come previsto dalle disposizioni della Prefettura di Torino e indicato nelle trasmissioni della Città Metropolitana, le strade interessate dal percorso verranno chiuse alla circolazione almeno 1 ora prima del passaggio, indicativamente dalle ore 15.30 sino al termine del passaggio della gara (presumibilmente alle ore 17:30 circa). Sarà inoltre istituito, lungo la predetta arteria, il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 alle ore 18.00, per consentire lo sgombero e la messa in sicurezza delle carreggiate. Dopo la chiusura non sarà consentito impegnare il percorso di gara, né attraversarlo; di conseguenza tutte le strade laterali che si affacciano sul percorso (SP 2) saranno chiuse al traffico; analogo divieto assoluto di fuoriuscita con veicoli vale per gli accessi privati (abitazioni, attività commerciali, terreni agricoli).

BALANGERO

Passaggio a Balangero intorno alle 17. Il divieto di transito lungo la SP2 (Balangero) di tutte le categorie di veicoli (biciclette comprese), con decreto prefettizio, avrà decorrenza dalle ore 16 sino al termine del passaggio della gara (presumibilmente attorno alle ore 17:15).

Non sarà consentito impegnare il percorso di gara, né attraversarlo; di conseguenza tutte le strade laterali che si affacciano sul percorso (SP2) saranno chiuse al traffico; analogo divieto assoluto di fuoriuscita con veicoli vale per gli accessi privati (abitazioni, attività commerciali, terreni agricoli).

Il divieto di sosta lungo la predetta arteria, con sanzione accessoria e rimozione forzata, avrà decorrenza dalle 14 sino alle ore 17.45 o, comunque, sino al passaggio dell’ultimo corridore (con conseguente riapertura delle strade).

Il percorso e le intersezioni con le strade comunali saranno presidiate dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile Comunale di Balangero e da personale preposto alla vigilanza.

LANZO TORINESE

Gli atleti, percorreranno nell’ordine via Torino, via delle Valli, via Teol. Frasca, via Umberto I, via L. Usseglio, fraz. Colombaro per poi proseguire nel comune di Germagnano. Il passaggio a Lanzo avverrà all’incirca per le ore 17 e le strade oggetto del passaggio degli atleti verranno chiuse, come da indicazioni della Prefettura di Torino, alle ore 16 circa, mentre il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle ore 14.30 per consentire di avere le strade libere.

GERMAGNANO – PESSINETTO

La corsa ciclistica percorrerà la SP2 provenendo da Lanzo T.se e proseguirà sulla SP1 verso Frazione Funghera con direzione Traves.

Il passaggio a Germagnano è previsto all’incirca alle ore 17.15.

Il divieto di transito lungo la SP2 (Via Celso Miglietti) e la SP1 (direzione Frazione Funghera) di tutte le categorie di veicoli (biciclette comprese) e dei pedoni avrà decorrenza dalle ore 16 alle ore 18 e comunque sino a cessate esigenze.

Non sarà consentito impegnare il percorso di gara, né attraversarlo; di conseguenza tutte le strade laterali che si affacciano sul percorso saranno chiuse al traffico; analogo divieto assoluto di fuoriuscita con veicoli vale per gli accessi privati (abitazioni, attività commerciali, terreni agricoli).

Il divieto di sosta lungo le predette arterie, con sanzione accessoria e rimozione forzata, avrà decorrenza dalle 15 sino alle ore 18 o, comunque, sino al passaggio dell’ultimo corridore (con conseguente riapertura delle strade).

CERES – ARRIVO

Buona parte del territorio del concentrico sarà interessato da zone in cui verranno vietati il transito e la sosta di veicoli (in orari diversi), che verranno opportunamente segnalati:

– via Torino;

– via Lanzo ;

– via Vana;

– via Ala;

– piazza Europa;

– via Roma;

– piazza Municipio;

– via Cesale;

– via G. Marconi;

– piazza Grande Torino;

– via Cantoira;

– parcheggio di via Cantoira;

– piazzale Scuole/Caserma.