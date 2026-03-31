SAN MAURIZIO CANAVESE – Incontro tra Vigili del Fuoco e Amministratori del territorio

SAN MAURIZIO CANAVESE – Mercoledì 25 marzo, a San Maurizio Canavese, si è svolto un incontro istituzionale tra i vertici dei Vigili del Fuoco e gli amministratori del territorio. Presenti il direttore regionale Alessandro Paola e il comandante provinciale di Torino Francesco Orrù, accompagnati da funzionari e dirigenti, che hanno voluto confrontarsi direttamente con i rappresentanti locali.

L’incontro ha messo in luce, ancora una volta, il legame stretto tra i Vigili del Fuoco e il territorio, fatto di collaborazione quotidiana e presenza costante. Attorno al tavolo c’erano diversi amministratori: il sindaco di San Maurizio Michelangelo Picat Re, l’assessore alla Protezione civile di Ciriè Fabrizio Fossati, il vicesindaco di San Francesco al Campo Diego Ferron, il sindaco di Robassomero Antonio Massa, il vicesindaco di San Carlo Canavese Eligio Chiaudano e la vicesindaca di Front Ornella Baima.

A guidare il confronto è stato Andrea Persichella, assessore alla Protezione civile di San Maurizio, che ha richiamato l’attenzione su due appuntamenti significativi in vista del 2026: i 150 anni del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di San Maurizio, una realtà storica per la comunità, e il progetto per l’acquisto di una nuova autopompa serbatoio (APS), che si punta a finanziare attraverso un bando della Regione Piemonte per rafforzare ulteriormente il servizio.

Non è stato solo un momento formale, ma anche un’occasione concreta per affrontare temi molto attuali, come la gestione della sicurezza durante eventi e manifestazioni pubbliche. Un confronto aperto, in cui sono emerse criticità, ma anche possibili soluzioni, grazie al contributo di chi opera ogni giorno sul campo.

Al termine, la delegazione ha visitato il distaccamento di San Maurizio Canavese, permettendo al comandante provinciale di vedere da vicino la struttura e le dotazioni. La visita si è conclusa con un momento di dialogo con i volontari, che rappresentano il vero punto di forza del presidio e garantiscono, con impegno e professionalità, un servizio essenziale per tutta la comunità.

Un’iniziativa che ha confermato quanto sia fondamentale il lavoro condiviso tra Vigili del Fuoco e amministrazioni locali per garantire sicurezza, prevenzione e una risposta efficace alle emergenze sul territorio del Canavese.

