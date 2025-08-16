CANAVESE – La Vuelta: tutte le strade chiuse nelle due tappe, il 23 e 25 agosto

CANAVESE – Due tappe de La Vuelta a Espaňa 2025, interesseranno il Canavese: sabato 23 agosto, tappa Torino Venaria Reale – Novara, e lunedì 25 agosto, tappa San Maurizio Canavese-Ceres. La viabilità subirà entrambi i giorni, delle modifiche nei comuni di transito.

Tappa Venaria Reale – Novara Sabato 23 agosto

VENARIA REALE

Sabato 23 agosto 2025 la Città di Venaria Reale ospiterà la partenza ufficiale della corsa ciclistica internazionale “Vuelta a España” 1° tappa da Torino — Reggia di Venaria a Novara, con partenza alle ore 12:55 dalla Reggia.

Villaggio della partenza: dalle ore 7 del 22 agosto al 23 agosto a termine manifestazione divieto di transito e sosta con rimozione forzata nel parcheggio A della Reggia, in piazza della Repubblica, su ambo i lati della variante di Castellamonte adiacente il parcheggio B, su ambo i lati di via Castellamonte, su ambo i lati di viale Carlo Emanuele II.

Sosta disabili: dalle ore 7 del 23 agosto a termine manifestazione la corsia lato numeri civici pari di viale Roma, fra l’intersezione con corso Garibaldi e la Stazione Ferroviaria, sarà riservata alla sosta delle autovetture in uso alle persone disabili, con divieto di sosta per gli altri veicoli.



Parcheggi comunali riservati all’organizzazione: dalle ore 15 del 22 agosto fino al 23 agosto 2025 termine manifestazione la sosta su piazza Don Alberione sarà riservata ai veicoli in uso agli organi di stampa.

Dalle ore 6 del 23 agosto a termine manifestazione: divieto di sosta con rimozione forzata (valido anche per disabili) su ambo i lati di via Mensa, piazza Annunziata, piazza Vittorio Veneto, c.so Garibaldi fino all’intersezione con via Druento.

A partire dalle ore 11.55 fino a termine manifestazione: divieto di transito in ambo i sensi di marcia su piazza della Repubblica, piazza Annunziata, via Mensa, Piazza Vittorio Veneto, c.so Garibaldi fino all’intersezione con via Druento. Pertanto sarà interdetto l’uso dei passi carrai autorizzati ed ogni altro accesso privato, posti sul suddetto percorso.

CHIVASSO

A partire dalle ore 12,40 e fino alle ore 14,30 circa e comunque fino al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”, delle seguenti modifiche alla ordinaria viabilità:

– sospensione della circolazione veicolare in Stradale Torino a partire dalla rotatoria tratto S.P. n.11 Diramazione 4 (da Stradale Torino a Via Po), fino all’ intersezione con la Via Foglizzo;

– sospensione della circolazione veicolare su Via Foglizzo e Via Montanaro fino a confine comunale;

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e contestuale interdizione al transito veicolare 9 e fino al termine in:

– Stradale Torino a partire dalla rotatoria tratto S.P. n.11 Diramazione 4 da Stradale Torino a Via Po ), fino all’ intersezione con la Via Foglizzo;

-Via Foglizzo e Via Montanaro , fino a confine comunale.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e contestuale interdizione al transito veicolare dalle ore 12,00 e fino al termine presso: il parcheggio della “Tola “;

CALUSO

Dalle 13 alle 15 (o comunque fino a fine corsa), divieto di transito e sosta in:

Corso Torino, Via San Francesco, Via Trento, via Brissac e Via Marconi, in direzione Candia

CANDIA CANAVESE

Passaggio corsa su Statale 26

MERCENASCO

Il tratto della SS26 che attraversa Mercenasco sarà totalmente interdetto al traffico veicolare dalle ore13.00 alle ore 15.00;

Verranno transennati e presidiati gli imbocchi delle strade comunali, che si innestano sulla suddetta SS 26, nella fattispecie via Via Bersano, Via Cesare Battisti, Via Rivera, Via Stazione, Via Roma, Via Cascina Albertina Via Piacentino, Via Navoletto, Via Vialta.

STRAMBINO

Passaggio corsa su Statale 26

IVREA

Divieto di circolazione, fermata e sosta” – dalle ore 13,30 alle ore 14,45 (e comunque fino a termine esigenze), per tutte le categorie di veicoli, anche di quelli appartenenti a titolari di autorizzazioni o permessi speciali, in Corso Vercelli e in SS26 “Terzo Ponte”.

BOLLENGO

Vietato l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli pubblici e privati lungo:

– SP228, via Costantino Nigra, via Roma, via Guglielmo Marconi, via Pietro Cossavella, via delle Scuole, via Biella e Sp338 dalle 13.30 fino a termine corsa (circa ore 15.30)

La gara procede sul territorio biellese fino a Novara.

San Maurizio Canavese – Ceres lunedì 25 agosto

SAN MAURIZIO CANAVESE

Da sabato 23 fino a lunedì 25 agosto l’intera piazza Marconi, cuore dell’evento, sarà chiusa al transito e alla sosta di qualsiasi tipo di veicolo.

Domenica 24 e lunedì 25 agosto sarà vietata la sosta di qualsiasi tipo di veicolo nelle seguenti piazze e vie, ricomprese nell’area di allestimento del villaggio pre-gara:

– piazza Marconi, lato strada;

– piazza Pertini, compresi la pista ciclopedonale e il sottopasso di congiunzione con piazza Marconi;

– piazza San Rocco;

– via Dottor Croce nel tratto compreso tra via San Bernardo e piazza Pertini;

– via Fatebenefratelli nel tratto compreso tra strada della Ghea e l’intersezione con le vie Tesio/Piazza San Rocco;

– corso Mameli.

In queste stesse vie sabato e domenica sarà vietato anche il transito ma, per ridurre al minimo i disagi , soltanto nei momenti necessari all’insediamento e allo svolgimento dell’evento. Sarà ovviamente predisposta adeguata segnaletica.



Dalle ore 7,30 di domenica 24 alle ore 20 di lunedì 25 agosto la sosta sarà vietata nelle seguenti vie:

– via Olivari;

– via Matteotti;

– piazza Nilde Iotti;

– via Borgonuovo;

– via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra le vie Garibaldi e Olivari

Lunedì 25 agosto dalle ore 10,30 alle ore 15,30 , oltre ai divieti sopra elencati , sarà vietato il transito ai veicoli di qualsiasi tipo nelle seguenti vie, che costituiscono il percorso di gara:

– via Olivari nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Matteotti;

– via Matteotti;

– via Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Matteotti;

– via Borgonuovo fino all’uscita dal territorio di San Maurizio Canavese (i ciclisti proseguiranno poi in direzione Ciriè)

Anche i pedoni non potranno attraversare queste vie ma naturalmente, eccezion fatta per il periodo del transito della gara, potranno invece circolare liberamente sui marciapiedi per raggiungere gli esercizi commerciali o i parcheggi esterni all’area di gara.

Quindi la gara procede sulla Sp16 in direzione Ciriè

CIRIÈ

Dalle 13.30 chiusura tratto viabilità comunale di Via San Maurizio, Corso Nazioni Unite e Via Corio.

SAN CARLO CANAVESE

Disposta la chiusura al traffico veicolare e pedonale di Strada Corio dalle ore 13 alle 14.45 circa.

VAUDA

Parte della Sp21 e Sp243

FRONT

Sp13 direzione Cuorgnè

FAVRIA

Dalle 13.30 alle 15 circa, nel tratto interno ed esterno al centro abitato della Sp35 compreso tra il confine con il Comune di Oglianico e il confine con il Comune di Front vigerà il divieto di transito e il divieto di sosta e fermata.

OGLIANICO

La gara transiterà nel centro cittadino di Oglianico, giungendo da Favria e percorrendo Corso Vittorio Emanuele e Via Salassa, per poi proseguire verso Salassa.

La circolazione stradale verrà sospesa dalle ore 13,30 circa fino alle ore 15,15 circa nelle seguenti strade:

Corso Vittorio Emanuele;

Via Salassa.

Sarà dunque vietato immettersi dalle vie laterali confluenti sulle predette strade, compresi passi carrabili, accessi privati delle abitazioni e delle attività produttive.

RIVAROLO CANAVESE

Divieto circolazione stradale e divieto di sosta nelle strade interessate dal transito:

Corso Indipendenza;

Corso Torino;

Corso Re Arduino con relativi presidi di tutte le strade e accessi laterali.

Dalle ore 13,30 alle ore 15,30.

FELETTO

Chiuse al transito veicolare e pedonale dalle ore 13 alle ore 15:

– la Strada Statale 460 (via Circonvallazione);

– la Strada Provinciale 41 (via Micheletto, piazza Martiri, via Chiala)

Vietato l’attraversamento lungo tutto il percorso di gara.

In via G. Micheletto e in piazza Martiri Felettesi è previsto il divieto di sosta per tutti i veicoli.

CICONIO

Sp41

SAN GIORGIO CANAVESE DIREZIONE CUCEGLIO

Sp55 in direzione Cuceglio

CUCEGLIO – Sp54



AGLIÈ – Sp54

Piazza Castello

BAIRO – TORRE CANAVESE – BETTOLINO (CASTELLAMONTE)

SP61

BALDISSERO CANAVESE – VIDRACCO – ISSIGLIO – SALE/CASTELNUOVO – CINTANO

Sp59

COLLERETTO CASTELNUOVO – BORGIALLO – PRIACCO

Sp45

CUORGNÈ (Sprint intermedio)

Il passaggio degli atleti è previsto tra le ore 16,06 e le ore 16,12 circa con provenienza dal Comune di Borgiallo con il seguente percorso: Frazione Priacco: S.P. 45 della Valle Sacra / Via Borgiallo – Via XX Settembre, S.P. 460 di Ceresole rotatoria Loc. Priacco, S.P. 460 di Ceresole rotatoria Loc. Turina/Piova, Viale dei Mille, rotatoria in Piazzale Resistenza-Pedaggio, Viale Italo Rossi, Via Ivrea, Via XXIV Maggio, S.P. 42 di Belmonte / rotatoria Via Brigate Partigiane, Via Gobetti, Via Galimberti, sino allo svincolo con la S.P. 43 di Canischio – direzione San Colombano Belmonte.

Nelle vie adiacenti il traffico sarà limitato o interdetto. Le strade interessate verranno chiuse al traffico e la circolazione sospeso almeno 1 ora prima del passaggio della corsa, così come disposto dalla Prefettura di Torino, per cui a partire dalle ore 15,00 e sino al passaggio del fine gara.

PRASCORSANO – PRATIGLIONE – FORNO CANAVESE

Sp42

RIVARA

Transiterà alle ore 16.30 circa con provenienza dal Comune di Forno Canavese e direzione Levone.

Tutte le vie comunali, strade vicinali e strade private, nonchè tutti gli accessi carrai alle proprietà che prospettano in:

– Regione Moie;

– via Forno;

– incrocio semaforico tra corso Ogliani, corso Vittorio Emanuele II, via Levone;

blocco totale della circolazione in queste vie dalle 15 alle 17.30 circa.

ROCCA CANAVESE

Sp 723 e Sp 34

CORIO – BENNE DI CORIO (VERSO VALLI DI LANZO)

Sp22

MATHI – BALANGERO

Sp2 verso Lanzo Torinese

Passaggio a Balangero intorno alle 17. Il divieto di transito lungo la SP2 (Balangero) di tutte le categorie di veicoli (biciclette comprese), con decreto prefettizio, avrà decorrenza dalle ore 16 sino al termine del passaggio della gara (presumibilmente attorno alle ore 17:15).

Non sarà consentito impegnare il percorso di gara, né attraversarlo; di conseguenza tutte le strade laterali che si affacciano sul percorso (SP2) saranno chiuse al traffico; analogo divieto assoluto di fuoriuscita con veicoli vale per gli accessi privati (abitazioni, attività commerciali, terreni agricoli).

Il divieto di sosta lungo la predetta arteria, con sanzione accessoria e rimozione forzata, avrà decorrenza dalle 14 sino alle ore 17.45 o, comunque, sino al passaggio dell’ultimo corridore (con conseguente riapertura delle strade).

Il percorso e le intersezioni con le strade comunali saranno presidiate dalla Polizia Locale, dalla Protezione Civile Comunale di Balangero e da personale preposto alla vigilanza.

LANZO TORINESE

Gli atleti, percorreranno nell’ordine via Torino, via delle Valli, via Teol. Frasca, via Umberto I, via L. Usseglio, fraz. Colombaro per poi proseguire nel comune di Germagnano.

Il passaggio a Lanzo avverrà all’incirca per le ore 17 e le strade oggetto del passaggio degli atleti verranno chiuse, come da indicazioni della Prefettura di Torino, alle ore 16 circa, mentre il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore dalle ore 14.30 per consentire di avere le strade libere.

GERMAGNANO – PESSINETTO

SP2

CERES

Buona parte del territorio del concentrico sarà interessato da zone in cui verranno vietati il transito e la sosta di veicoli (in orari diversi), che verranno opportunamente segnalati:

– via Torino;

– via Lanzo ;

– via Vana;

– via Ala;

– piazza Europa;

– via Roma;

– piazza Municipio;

– via Cesale;

– via G. Marconi;

– piazza Grande Torino;

– via Cantoira;

– parcheggio di via Cantoira;

– piazzale Scuole/Caserma.

(La notizia potrà subire aggiornamenti)