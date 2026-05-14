CANAVESE – Federico Pozzo, Sindaco di Ozegna, nominato nel Consiglio delle Autonomie locali della Regione

CANAVESE – Federico Pozzo, Sindaco di Ozegna, è stato nominato componente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte con decreto del Presidente del Consiglio regionale del Piemonte.



“Accolgo questa nomina con grande soddisfazione e senso di responsabilità – dichiara il Sindaco Pozzo –. Entrare a far parte del Consiglio delle Autonomie Locali rappresenta per me un importante riconoscimento istituzionale, ma soprattutto un’opportunità concreta per portare avanti le istanze dei territori e degli enti locali.

Fare gli interessi dei Comuni, delle Province e delle comunità locali deve essere una priorità assoluta. Gli enti locali sono il primo punto di riferimento per i cittadini e meritano ascolto, strumenti adeguati e una collaborazione costante con la Regione. Il mio impegno sarà quello di contribuire a rafforzare questo dialogo istituzionale, valorizzando le esigenze dei territori e promuovendo soluzioni efficaci e condivise.”



Il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte è l’organismo di rappresentanza del sistema delle autonomie territoriali piemontesi e svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Regione sulle materie che riguardano gli enti locali, favorendo il confronto istituzionale tra Regione, Comuni, Province e realtà territoriali.



“Credo fortemente nel valore della collaborazione tra istituzioni. – Conclude Federico Pozzo – In un momento in cui i territori affrontano sfide sempre più complesse, è fondamentale lavorare insieme per garantire servizi efficienti, sviluppo locale e vicinanza ai cittadini.”

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