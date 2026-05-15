CANAVESE – Fondazione Canavese2030 al Salone del Libro di Torino

CANAVESE – Fondazione Canavese2030 arriva al Salone Internazionale del Libro di Torino con la presentazione ufficiale del Macro Progetto “Sistema Canavese” e della Guida alle Eccellenze del Canavese 2026: l’appuntamento è per sabato 16 maggio 2026 alle ore 12.30 presso lo Spazio Arancio Regione Piemonte, Lingotto Fiere, Galleria Visitatori.

“Portare il Canavese al Salone del Libro – dichiara Fabrizio Gea, Presidente Fondazione Canavese2030 – significa scegliere il palcoscenico culturale più importante d’Italia per dire che questo territorio ha qualcosa da dire e lo dice con un progetto serio, costruito nel tempo. Sistema Canavese non è uno slogan: è una visione operativa che mette insieme turismo, identità, ambiente e innovazione digitale. È il modo in cui il Canavese decide di presentarsi all’Italia e al mondo.”

Sistema Canavese è il progetto strategico con cui la Fondazione intende costruire un modello di sviluppo territoriale integrato e sostenibile, riconoscibile a livello nazionale e internazionale. Si articola in tre ambiti complementari.

Sul fronte del turismo, il progetto lavora alla costruzione di un’infrastruttura di mobilità lenta, ciclovia del Canavese, cammini canavesani e ippovia, sostenuta da un piano di marketing territoriale incentrato sui filoni dell’outdoor e dello slow tourism. Sul fronte ambientale, in partnership con il Politecnico di Torino, è in corso la definizione e la disseminazione di un’identità di territorio condivisa con i Comuni e le associazioni del terzo settore. Sul fronte digitale, la Fase 2 del progetto Canavese Digitale prevede l’evoluzione della piattaforma canavese.com con strumenti ottimizzati per l’intelligenza artificiale, mentre il progetto Canavese Experience sviluppa un marketplace , su sito e app, per valorizzare eccellenze, esperienze, eventi, pubblicazioni e merchandising del territorio.

Strumento operativo del progetto, la Guida alle Eccellenze del Canavese 2026 raccoglie 759 indirizzi del buon vivere, imprese, artigianato, ristorazione, cultura, turismo, selezionati da oltre 200 fonti. Realizzata in collaborazione con l’editore Atene del Canavese.