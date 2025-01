Gentile dottoressa, sto con una donna a cui voglio bene, per carità ma, avendola sposata a suo tempo su precisa pressione dei suoi genitori perché era ormai incinta, non ero innamorato di lei ma ho creato ormai la mia famiglia.

Mia moglie però ha l’abitudine di parlare troppo, racconta sempre tutto ad amici e parenti, anche se si tratta di me.

Racconta che non facciamo più sesso da anni perché, dice lei, che ho problemi sessuali legati alla mia età. Tutto, viene raccontato ai parenti che debbono sempre dire la loro opinione su cose che dovrebbero restare private. In realtà, io vado con altre donne e non vedo perché mia moglie debba farmi passare per uno che non ama più il gentil sesso, per non mortificarla, non le dico ovviamente la verità, si tratta, in fondo, di miei segreti inconfessabili.

Ma non ci tengo a dire che, in fondo, aveva iniziato proprio mia moglie a rifiutare me, a suo tempo, quando volevo fare sesso, mentre oggi, per potersi rendere interessante lei, racconta cose non vere. E, come se già non bastasse, mia moglie, ha persino raccontato di quando avevo dei graffi sulla schiena, cosa poteva mai interessare ai miei parenti dei miei graffi?

Mia moglie aveva anche ipotizzato e riferito che io, sicuramente, mi sarei graffiato da solo nel sonno, così da farmi dare consigli dai parenti che si sentivano tutti come i miei medici che suggerivano pomate e ungenti.

La verità, dottoressa, è che io frequentavo una donna a cui piaceva tanto far l’amore con me e, le sue unghie, una volta avevano lasciato alcuni segni sulla mia schiena, non potevo spiegarlo ed allora, ho dovuto ascoltare i prolungati consigli dei parenti di cui, a me, non interessava proprio nulla.

Cosa mi consiglia lei? Vorrei evitare almeno di partecipare ai continui pettegolezzi, vorrei non prendere parte a certi discorsi ma non so come fare.

Caro Enrico, l’hai sposata tu una donna alquanto pettegola, ricorda che, chi fa pettegolezzi, lo farà tutta la vita.

Ti suggerisco di comunicare a tua moglie che intendi estraniarti, quando arrivano i parenti a casa, perché preferisci occupare il tuo tempo facendo altro, scegli pure una stanza diversa dove ritirarti, magari per lavorare o navigare in internet, tu hai detto di avere una casa grande, con tanto di studio, ecco, rintanati nello studio quando arrivano i “signori del gossip” che danno manforte a tua moglie.

Non sei tenuto a sopportare di continuo le chiacchiere inutili e le rivelazioni di tua moglie persino su un tuo eventuale foruncolo sul gluteo destro, capisco che la cosa ti dia noia ma lei non può stressarti troppo con i parenti invadenti.

Non cambierà il carattere della tua signora ma è giusto che tu tuteli la tua tranquillità, non credo che una casa con il frequente arrivo dei parenti dediti oltretutto al gossip, permetta di vivere serenamente.

Non vedo altre soluzioni se non quella di allontanarti, se è in orari opportuni, magari esci o comunque non partecipi alle riunioni, non hai sposato i parenti.

Il pettegolo difficilmente cambia, perché spesso dietro c’è un’abitudine radicata o un bisogno di sentirsi al centro dell’attenzione. Parlare degli altri, in fondo, dà una sorta di “potere” o senso di appartenenza.

Se una persona pettegola capisce che il suo comportamento può ferire gli altri o danneggiare relazioni, si difenderà dicendo che non fa nulla di male, in fondo.

Cercare di far cambiare un qualsiasi pettegolo è come cercare di svuotare il mare con un secchio.

Devi sapere che i pettegoli non cambiano perché amano quel ruolo o lo usano per sentirsi importanti. Ma non è un problema tuo: sta a loro capire quanto male possono fare. Tu puoi solo decidere come gestirli. Ignorarli, non dare peso alle loro parole e non farti coinvolgere nel loro gioco è il modo migliore per non dare loro potere.

Evita di raccontare tutto a tua moglie ed evita i discorsi con lei il più possibile soprattutto se riguardano cose solo tue, ormai hai capito che non sa tenere per sé i segreti. Ma soprattutto, scegli subito la stanza o il posto in cui andrai quando arriveranno di nuovo i compagni di gossip di tua moglie. Non puoi cambiare un moglie pettegola, dovresti cambiare proprio moglie.

È oltretutto abbastanza chiaro che la tua signora non abbia granché da fare ed impegna il suo tempo con chiacchiere inutili che se le porta via il vento e, così facendo perde molto probabilmente mille occasioni per fare qualcosa anche per lei stessa.



“Chi parla degli altri, non ha tempo per migliorare sé stesso.”





