Salve Alessandra, ho un fidanzato che mi vuole bene e con il quale progettiamo di sposarci ma, ogni volta che vede una tipa che gli piace, ho notato, che lui si innervosisce, inizia a sudare davanti a me, è distratto e, se gli chiedo qualcosa su qualcuna che lui punta con attenzione, mi risponde: “Ma io la guardavo perché è ridicola, è vestita male, è veramente volgare!” Ma a me, cosa interessa sapere cosa lui pensa delle altre che nemmeno conosce? Eppoi, sarà vero che guarda un culo appiccicandoci su gli occhi solo perché, lui dice, è volgare mostrarlo? È un comportamento da uomo quello di giudicare i sedere femminili in malomodo o nasconde qualche desiderio che ovviamente lui non ammetterebbe nemmeno sotto tortura? Ho diritto di sapere se sposerò un uomo che inizia a mentire? E poi, che dire di tante colleghe e donne che lui incontra per lavoro, ogni giorno mi racconta di averne incontrate di brutte, insolenti, arroganti e volgari. Non vorrei che lui fissasse i suoi occhi su tutte le donne che vede al lavoro magari trascurando la sua professione. Tu Alessandra che sei una professionista molto vera ed autentica, mi dici cosa ne pensi in genere degli uomini alle prese con una che gli piace quando si trovano al lavoro? Ti faccio questa domanda specifica perché, il lavoro del mio lui, essendo nel campo della cosmetica e bellezza femminile, lo mette in contatto con tantissime giovani ed attraenti donne. Mi debbo preoccupare?

Lidia da Bra





Cara Lidia,

mi hai scritto preoccupata per il tuo fidanzato, che sembra avere una vera e propria “allergia” alla bellezza femminile: suda, si agita, si innervosisce… praticamente, più che un uomo innamorato, sembra un uomo in astinenza da autocontrollo. E la scusa con cui cerca di cavarsela è persino peggiore: “La guardavo perché è ridicola, vestita male, volgare!” Certo, certo, Lidia, perché tutti sappiamo che quando una cosa è volgare, gli occhi di un uomo ci si incollano sopra con la stessa forza di un superattack.

E poi, questa strana ossessione di catalogare tutte le donne che incontra come brutte, insolenti e volgari… Ma tu ci credi davvero? Perché a me sembra il tipico giochino di chi spera che, ripetendo una bugia abbastanza volte, prima o poi qualcuno ci caschi.

Ora, veniamo al punto più delicato: il lavoro. Il tuo lui opera nel settore della cosmetica e bellezza femminile, quindi è circondato da giovani donne attraenti ogni giorno. E tu temi che possa essere poco professionale e molto “ispirato” dal panorama attorno a lui? Beh, io direi che, se già di fronte a una sconosciuta per strada, va in corto circuito, quando passa la giornata con modelle e ragazze curate nei minimi dettagli, le opzioni sono due: o alla fine della giornata deve fare meditazione per non impazzire, oppure… diciamo che il lavoro gli riserva anche qualche fuori orario interessante.

Cara Lidia, la risposta alla tua domanda finale è semplice: sì, devi preoccuparti. Non perché tutti gli uomini siano infedeli in questo modo così esagerato, ma perché, il tuo lui, ti fa dubitare. Se ti ama, dovrebbe avere pensieri belli per te magari guardando solo di sfuggita qualcuna ma non incollare continuamente i suoi occhi sui sederi di ognuna.

Se invece passa il tempo a negare l’evidenza e a trovarti scuse ridicole… forse il problema non è lui che guarda, ma tu che ancora gli credi.

Pensaci bene, Lidia. Un uomo non deve ripetere a ogni angolo della strada che le altre donne sono brutte e volgari e non ha bisogno di raccontarti favolette per giustificare i suoi sguardi. E soprattutto, un uomo davvero soddisfatto della sua donna non suda come un condannato a morte ogni volta che passa una bella donna.

Mi chiedono, per via del mio ruolo di esperta di questioni di cuore, da sempre, se ci sono uomini con un minimo di potere in qualsiasi contesto, di quelli che, di fronte ad una donna che piace loro, riescono a restare professionali senza provarci. Sicuramente, esisteranno, non so dove, in Oceania, in Australia, in Giappone, qualche raro esemplare ci sarà, può essere.

In Italia, io almeno (parlo della mia lunga esperienza a contatto con tantissimi uomini per lavoro) non ho mai trovato un solo uomo tanto professionale da non tener conto dell’attrazione fisica mettendola prima della sua professione. Gli uomini italiani tendono a mettere troppo spesso avanti le loro emozioni che prendono il sopravvento su tutto il resto, quando una gli piace davvero, non con tutte.

Ti basta guardare il tuo fidanzato: appena compare una tipa che gli smuove qualcosa dentro, suda come se fosse in sauna. Non proprio un segnale di autocontrollo, direi.

Quindi, devi preoccuparti? Dipende da cosa vuoi sopportare. Se ti bastano le sue bugie pietose e il suo sguardo incollato a ogni gonnella, allora ok. Ma se vuoi un uomo che almeno abbia la decenza di essere onesto con te, allora forse è il caso di chiederti se vuoi davvero passare la vita a fingere di credergli.







