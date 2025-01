INGRIA – Il comune ha aderito alla nuova Associazione Borghi Più Belli d’Italia in Piemonte

INGRIA – Ingria è l’unico comune canavesano, che ha aderito al progetto per la nascita dell’Associazione Borghi Più Belli d’Italia, in Piemonte.

Costituita questa mattina in provincia di Asti, è stata presentata oggi nella sala Trasparenza della Regione Piemonte, alla presenza dell’assessore regionale agli Enti Locali, Enrico Bussalino, del presidente dell’Associazione Nazionale Borghi Più Belli d’Italia, Fiorello Primi, del coordinatore regionale Francesco Bordino, e i rappresentanti dei Comuni aderenti al progetto.

Al momento, oltre ad Ingria, ci sono altri 18 comuni Piemontesi, oltre ai soci onorari costituiti da Comuni della Valle d’Aosta.

L’obiettivo è valorizzare le eccellenze culturali, artistiche e paesaggistiche della regione, favorendo una crescita condivisa e armoniosa del territorio.

Francesco Bordino, eletto presidente della nuova Associazione, ha rimarcato l’importanza di aver raggiunto questo risultato, “perché questo ci permetterà di avere un rapporto con l’istituzione regionale più coordinato e integrato in modo da valorizzare appieno le potenzialità di questa rete di eccellenza che fa parte di una rete di eccellenza nazionale”.

LEGGI ANCHE:

------------------------------------------------------------------------------