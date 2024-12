CUORGNÈ – Santa Barbara: giorno di festa per i Vigili del Fuoco (FOTO E VIDEO)

CUORGNÈ – “Un anno importante, con tante novità, come la nascita del Distaccamento Rurale di Pont Canavese, e l’obiettivo raggiunto da Massimo Rossetti e Alessio Colombatto che hanno superato gli esami al Comando di Torino e sono diventati Caposquadra.” A pronunciare queste parole è stato oggi, domenica 15 dicembre 2024, Luca Sansoè, Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cuorgnè, durante il discorso ufficiale per i festeggiamenti di Santa Barbara.

Una bella festa, che ha visto premiato per i 15 anni di servizio, Eugenio Reinaudo.

Doveroso il ringraziamento ai famigliari.

“I Vigili del Fuoco non hanno paura di rischiare la propria vita pur di salvare il prossimo. – Ha dichiarato il Sindaco Giovanna Cresto – seppur procedendo con la “testa sulle spalle”.” Il primo cittadino ha poi ricordato il Vigile del Fuoco Massimo Viglierco, ringraziando i famigliari per la presenza.”

Oltre al Consigliere Regionale Mauro Fava, sono intervenuti il funzionario del Comando Provinciale di Torino, Ing. Francesca Alpi, e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Vincenzo Bennardo, che ha annunciato la sua partenza.

Bennardo ha ringraziato tutti per la fattiva collaborazione e dichiarato che verrà trasferito nelle Marche, ma che si augura, di riuscire a risalire in Piemonte, durante i nove anni di lavoro che gli restano.

Dopo la Santa Messa con benedizione dei mezzi, e il rinfresco con i discorsi ufficiali al distaccamento, si è tenuto il pranzo.

Un ringraziamento particolare da Luca Sansoè, Capo Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cuorgnè è andato al Gruppo Alpini, che ha voluto devolvere al distaccamento un contributo di 500 euro.

(Nel video i discorsi ufficiali e la poesia dei Vigili del Fuoco recitata dal bravissimo Mattia Sansoè)

