SAN MAURIZIO CANAVESE/CERES – Ciclismo: ad agosto 2025 ospite la “Vuelta de Espagna”

SAN MAURIZIO CANAVESE/CERES – Il sogno di vedere un’altra grandissima competizione ciclistica a tappe in Canavese è realtà. In attesa della presentazione ufficiale delle singole gare, la quale è in programma per il prossimo 19 dicembre 2024, è ormai ufficiale che ben quattro appuntamenti della “Vuelta de Espagna” 2025 dedicata alle due ruote si terranno in Piemonte ed una, in particolare, si svilupperà per intero tra il Ciriacese e le Valli di Lanzo.

Non solo: l’edizione numero 80 della classica competizione iberica ha scelto la Reggia di Venaria come luogo di partenza a livello assoluto, permettendo così al territorio della provincia di Torino di essere assoluto protagonista, il prossimo anno.

Se sabato 23 agosto 2025 la manifestazione, che insieme a Giro d’Italia e Tour de France è una delle “regine” assolute del ciclismo a livello internazionale, prenderà da uno dei luoghi simbolo del Piemonte, due giorni più tardi, ovvero lunedì 25, i corridori al via si presenteranno a San Maurizio Canavese per un nuovo “start”, per quindi prendere la volta delle Valli di Lanzo e chiudere con l’arrivo posto in quel di Ceres, passando per Vauda, Rivarolo Canavese, San Giorgio Canavese, Cuorgnè, Corio e Lanzo.

A completare il quadro delle tappe della Vuelta nella nostra regione saranno domenica 24 una kermesse che si svilupperà tra le Langhe ed il Roero, mentre martedì 26 ci sarà l’avvio dalla Val di Susa e l’approdo in Francia, prima che la competizione torni a svolgersi nel suo Paese d’origine.

Una grande soddisfazione, non solo per le istituzioni a livello piemontese, che hanno fortemente voluto e lavorato per questo traguardo, ma anche per il territorio del Canavese, del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, i quali ormai da diversi anni a questa parte sono teatro di manifestazioni legate al mondo delle due ruote ad altissimo livello.