AGLIÈ – Martedì 26 novembre: “Contaminazioni – #Ri-Generazioni Terre del Canavese”

AGLIÈ – È in programma per martedì 26 novembre 2024, a partire dalle 9.30, al Salone F.Paglia di Agliè, l’incontro organizzato da Canavese2030, dal titolo “Contaminazioni – #Ri-Generazioni Terre del Canavese”. L’Evento mira a presentare la recente vittoria di Terre del Canavese del titolo “Comunità Sportiva dello Sport 2026” da parte della Commissione ACES, attraverso un confronto con i 5 sindaci delle località coinvolte (Salassa, Quincinetto, San Giorgio Canavese, Favria ed Agliè).

Interverranno illustri ambasciatori dello Sport Canavesano nel mondo: Gabriele Casadei (Canoista, Medaglia Olimpica), Matteo Della Bordella (Alpinista e scrittore), Gianlorenzo Blengini (CT Nazionale Pallavolo Maschile Bulgaria) e Robert Fra (CT Nazionale Pesca Sportiva).

La seconda parte della mattinata sarà dedicata alla premiazione dei progetti presentati nel corso dell’Evento “Call For Ideas” nel giugno 2024 da parte degli Istituti di Istruzione Superiore del Canavese, presenti in platea.

Un riconoscimento importante per l’impegno e per la grande attenzione dimostrata dagli studenti al nostro Territorio, un contributo che Canavese2030 devolverà alle Scuole vincitrici in un ottica di costante e proficua collaborazione nel disegnare il Futuro del Canavese.

L’Evento è ad ingresso libero e gratuito, previa registrazione all’ingresso per i partecipanti.