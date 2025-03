MAPPANO – Due eventi per illustrare il progetto nuova pista ciclabile

MAPPANO – Il Comune di Mappano è impegnato in questi mesi nella realizzazione di nuovi percorsi ciclabili, grazie ad un progetto sviluppato all’interno del “Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità attiva e sostenibile” promosso dalla Regione Piemonte.

All’interno del progetto della nuova ciclopista “Mappano pedala” è lo slogan con cui il Comune invita il territorio (scuole e cittadinanza) a conoscere il progetto e a dare un contributo alla promozione della nuova pista e dell’importanza della mobilità attiva.

L’iniziativa Mappano Pedala, sviluppata in collaborazione con l’Associazione Laqup e con Fiab Torino – Bici & Dintorni, ha visto in prima battuta il coinvolgimento dell’ I.c Mappano – Giovanni Falcone in attività educative sui temi che riguardano la ciclabilità, lo spostamento attivo e la conoscenza del territorio toccato dal nuovo percorso.

Nelle prossime settimane il progetto si rivolgerà alle cittadine e ai cittadini con gli aperitivi creativi PedalAperò, due momenti di incontro tra l’Amministrazione e la popolazione mappanese, in cui sarà possibile conoscere il progetto della nuova pista ciclabile e partecipare all’attività dedicata alla creazione del logo identificativo per il nuovo percorso. Sarà inoltre l’occasione per ragionare insieme sui vantaggi del muoversi in modo attivo e sostenibile accompagnati da due facilitatori e da un grafico.

Gli eventi si svolgeranno sabato 8 marzo dalle 11 alle 12.30 presso la piazzetta fronte Conad in via Rivarolo e sabato 15 marzo dalle 11 alle 12:30 presso piazza Cesare Pavese, e daranno luogo a due proposte grafiche che saranno sottoposte successivamente a votazione pubblica online, con l’obiettivo di diffondere ulteriormente il progetto e di selezionare il logo definitivo che identificherà la nuova pista ciclabile.