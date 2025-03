RIVAROLO CANAVESE – Croce Rossa Comitato locale: “Diventa anche tu volontario!”

RIVAROLO CANAVESE – La Croce Rossa, Comitato di Rivarolo Canavese, organizza per venerdì 14 marzo 2025, alle 21, presso la sede di via Montenero, la serata “Diventa anche tu volontario” con la presentazione prossimo corso di Accesso per diventare Volontari della Croce Rossa Italiana.

Per partecipare al corso è importante avere almeno compiuto 14 anni. Per ulteriori informazioni contatta uno dei seguenti numeri: + 39 347 388 3398 (Mimma)/ +39 340 075 9631 (Elisabetta) oppure scrivere una e-mail a rivarolocanavese.salute@piemonte.cri.it.

Il Comitato rivarolese di Croce Rossa, nell’invitare tutti a partecipare e a diventare volontario, coglie l’occasione per condividere alcuni dati del loro report attività del 2024:

– 43 nuovi Volontari sono entrati in associazione

– 13 nuovi operatori sono stati formati per l’attività di Trasporto Infermi

– 7 nuovi operatori sono stati formati per l’attività di Soccorso Urgente 118

– 35 persone esterne all’Associazione hanno partecipato ai corsi di Manovre Salvavita

– 2300 servizi di emergenza 112

– 1399 servizi di trasporto infermi con auto / mezzo attrezzato con pedana / ambulanza

– 151380 km percorsi!

– 48 assistenze sanitarie a eventi e manifestazioni

– 54 attività verso la Gioventù con campagne di sensibilizzazione e informazione sui temi della salute/emergenze/socialità che hanno coinvolto 2256 beneficiari.

– 44 famiglie sono assistite dalla nostra “area” sociale, in particolare con la consegna di 430 pacchi viveri

– 18 servizi di “Emergenza Freddo” insieme al Comitato CRI di Torino

– 44 sacche di sangue donate a favore del ns Comitato, consentendo di raccogliere circa 20 litri di sangue (nel 2023 erano state 23 donazioni)

– 2 eventi di ricerca persona dispersa, in collaborazione con gli altri enti coinvolti

“Tutto ciò grazie a 37319 ore di Volontariato, rispetto alle 30998 del 2023 (+ 20%)! – Dichiarano dal Comitato – Un sincero grazie a tutti i Comuni, le Associazioni, gli Enti, i Donatori, gli Amici, tutti i Dipendenti e Volontari, che ogni giorno hanno lavorato insieme alla nostra Associazione per riuscire a costruire questi numeri! E grazie a tutti quelli che quotidianamente continuano a lavorare insieme a noi e ci permettono di essere sempre presenti per chi ha bisogno!”