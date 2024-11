AGLIÈ – Ripristino percorso escursionistico dell’anfiteatro morenico

AGLIÈ – Sono in corso nelle ultime settimane i lavori di ripristino del percorso escursionistico dell’Alta Via dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea, transitante sul Bric Vignadoma, da parte delle squadre forestali della Regione Piemonte. L’intervento si è reso necessario a seguito del violento nubifragio che, durante l’estate, ha colpito duramente l’area, causando la caduta di decine di alberi lungo la cresta della collina.

Questo percorso, parte dell’Alta Via dell’AMI e dell’Anello della Morena Ovest, rappresenta una delle più importanti vie escursionistiche intercomunali del territorio, un patrimonio naturalistico e turistico che contribuisce a valorizzare la bellezza paesaggistica dell’anfiteatro morenico d’Ivrea.

L’intervento delle squadre forestali, prevede il ripristino della sicurezza del tracciato attraverso la rimozione degli alberi divelti e la sistemazione dei sedimi dissestati, così da consentire nuovamente agli escursionisti di percorrere in sicurezza l’itinerario oltre che ai fruitori locali di poter nuovamente accedere ai propri fondi boschivi.

Il Sindaco di Agliè Marco Succio ha espresso un sentito ringraziamento alla Regione Piemonte per l’intervento tempestivo e il supporto ricevuto: “Questo sentiero è un bene prezioso per il nostro territorio, non solo per la comunità locale ma per tutti coloro che amano esplorare il paesaggio morenico del Canavese. Garantire la sicurezza e la fruibilità di questi percorsi è un impegno importante per la valorizzazione del nostro patrimonio ambientale e ritengo che il servizio svolto dalle squadre forestali regionali sia fondamentale affinchè tutto ciò possa continuare ad essere garantito”

L’obiettivo è di completare i lavori prima della stagione invernale, in modo da restituire il percorso alla comunità e ai visitatori, salvaguardando così un’area che, ogni anno, attira numerosi amanti del trekking e della natura.