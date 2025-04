AGLIÈ – Sul podio del “Borgo dei Borghi”: secondo posto per il Comune canavesano

AGLIÈ – “Borgo dei Borghi, edizione 2025: il nostro Piemonte arriva al 2^ posto con la nostra splendida Agliè, il suo castello, la storia millenaria e la poesia dei vigneti immersi tra le colline del Canavese. Grazie all’amico sindaco Marco Succio e a tutti coloro che hanno collaborato per questa vittoria. Viva il Piemonte e viva tutte le bellezze d’Italia.” È il commento condiviso sui social da l Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in merito al secondo posto ottenuto dal Comune di Agliè al Borgo dei Borghi.

Lo splendido paese rappresentava l’intero Piemonte. Tutta la comunità, dai cittadini agli amministratori degli altri comuni canavesani e non, si sono stretti, in questa competizione, intorno al comune alladiese, sostenendolo e creando una bella rete e sinergia, a dimostrazione del fatto che il Piemonte, e in particolare il Canavese, è capace di mettere da parte quel campanilismo che spesso crea più danni che altro, per unirsi e sostenersi a vicenda.

A competere con Agliè c’erano altri 19 splendidi borghi italiani, tutti “giudicati” dal voto popolare e da una giuria preposta: Alberta Campitelli (Consiglio Superiore per i Beni Culturali), Barbara Gallavotti (biologa e divulgatrice scientifica) e Jacopo Veneziani (storico e divulgatore d’arte).

A sbaragliare sul podio è stato Militello in Val di Catania (Sicilia), seguito da Agliè (Piemonte) e da Vignanello (Lazio). Dal terzo posto si sono classificati: Aieta (Calabria), Maiori (Campania), Lazise (Veneto), Ischitella (Puglia), Grado (Friuli Venezia Giulia), Buggerru (Sardegna), Montechiarugolo (Emilia-Romagna), Corenno Plinio (Lombardia), Montalbano Jonico (Basilicata), Penne (Abruzzo), Scarperia (Toscana), Ala (Trentino-Alto Adige), Sirolo (Marche), Agnone (Molise), San Gemini (Umbria), Deiva Marina (Liguria) e Nus (Valle d’Aosta).