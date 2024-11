RIVAROLO CANAVESE – Tredici piazzamenti per la Rem Bu Kan alla Coppa Genova (FOTO)

RIVAROLO CANAVESE – Sono 13 i piazzamenti della Rem Bu Kan Karate – Do alla prima competizione nazionale SKI-I organizzata dal Maestro Massimo Angeloni.

Il direttore tecnico, Maestro Giacomo Buffo, si dichiara soddisfatto per tutte le prestazioni anche quelle non a podio come i 4° piazzamenti per le squadre di Kata Alessandra Gasparini, Stefano Tomaino e Valentino Leonardo e di kumite Melissa Donea Giulia Costanzo Elisa Nigra.

Erano 180 i partecipanti con atleti provenienti dalla Lombardia,Toscana,Lazio, Piemonte.

La Rem Bu Kan si troverà il 24 novembre per un allenamento extra in vista del fitto calendario agonistico che si presenta per la stagione 2024/2025: Trofeo Bellotto a Cigliano il 15 dicembre;

Internazionale ad Igea 25 gennaio; Cavallermaggiore il 15 febbraio; Venturina il 1 marzo; Regionali a Torino 23 marzo; gara RBK a Rivarolo il 13 aprile; Europei a Creta dal 25 aprile; Trofeo Baudino 11 maggio a Castellamonte e Trofeo Ivan a Rivarolo il 7 giugno.

Ecco tutti risultati di domenica scorsa, 10 novembre 2024:

1° posto Kata 0/9anni cint bianche/giallo/arancio Eliezer Terrasi

2° posto Ginevra Casarano

2° posto Kata 0/9anni cinture bianche giallo arancio Eduard Vitega

1° posto Kata 10/17anni c marroni Chiara Vernetti But

1° posto kata 18/39 anni Cinture nere Giorgio Padoan

2° posto Matteo Cavallero

2° posto Kata a Squadre fino 13anni c arancio/marroni Giada Strobietto- Astrid Madeddu- Eduard Vitega

3°posto Rebecca Cesare-Cecilia NepoteFus- Chiara Vetnetti But

2° posto kumite a squadre +18anni femm cinture arancio/nere Lory Donea con Paul e Jasmine Atzori della Lombardia e Toscana

2° posto kumite a squadre masch. 14/17 arancio/nere Stefano Tomaino- Leonardo Valentino con Alessio Nicita del Lazio

3° Posto kumite a squadre femm. 14/17 anni arancio/nere Alessia e Martina Pistono -Alessandra Gasparini

1° posto kumite a squadre 18/39 cinture arancio-nere Daniele Tomaino con Gabriele Marocca e Alessandro Mancino del Lazio

1° Posto Kata a Squadre 1