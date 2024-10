CASTELLAMONTE – Nel baseball il Canavese B&S conquista il primato in Coppa Piemonte U12

CASTELLAMONTE – Ancora ottime notizie sul fronte del baseball e, in particolare, per quella realtà sportiva che risponde al nome di Canavese B&S. La società che ha sede a Castellamonte conferma le potenzialità del proprio settore giovanile, conquistando la Coppa Piemonte di specialità, per mezzo del gruppo Under 12.

La competizione, giocatasi su diversi campi della nostra regione ed andata in scena tra settembre e ottobre 2024, ha visto il gruppo guidato dai coach Simone Pallaro, Vittorio Besso, Cristiano Giovando e Silvia Biasio aggiudicarsi per il secondo anno di fila la prima piazza, in questo caso divisa “ex aequo” con la compagine dell’Avigliana Bees.

Onore per Gregorio Bortolotto, Matteo Bracco, Pietro Cappa, Ordonez Scalea Cedillo, Patrick Cerutti, Filippo D’Andrea, Filippo Ferrando, Luca Ferrando, Davide Gagliardi, Flavio Gallo, Greta Grassani, Leonardo Pallaro, Iris Pefe, Cristian Pianasso ed Emil Saccenti, ovvero i componenti della squadra che si è fregiata di questo importante riconoscimento.

Un risultato davvero positivo, che è un ottimo viatico in vista della prossima annata 2025, ma anche un bel biglietto da visita per il Canavese B&S in prospettiva della prossima “Western League”, la competizione a livello indoor che nell’annata 2023-2024 ha visto il trionfo proprio dei castellamontesi.

A chiudere, da rimarcare sempre nella Coppa Piemonte l’ottima esperienza vissuta dalla squadra Under 15 denominata Canavese Lynx, diretta dal manager Alessandro Scaringella e dai Coach Vittorio Besso e Cristiano Giovando, che nella propria categoria ha concluso ad un passo dal podio, portando a casa un lusinghiero quarto posto.