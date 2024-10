OZEGNA – E’ di Bassano il vincitore del concorso letterario indetto da Aladei e L’Gavason (VIDEO)

OZEGNA – È Gabriele Zeni, da Bassano del Grappa, con lo scritto dal titolo “L’intervista” il vincitore della terza edizione del concorso letterario nazionale indetto dalle associazioni Aladei e L’Gavason, che nella serata di sabato 19 ottobre 2024 ha visto andare in scena, in quel di Ozegna, l’appuntamento d’epilogo.

Una chiusura con i fiocchi, un bel momento partecipato e sentito, occasione che ha permesso di conoscere più da vicino molti appassionati e scrittori, i quali si sono cimentati nello sviluppo del tema “La mente artificiale – Narrazioni tra uomo e macchina”.

La kermesse canavesana è stata capace di “unire l’Italia”, dato che a partecipare all’iniziativa (che sta diventando un appuntamento imprescindibile per chi ama la scrittura) sono state persone provenienti da tutte le regioni.

E la conferma è giunta, appunto, dall’evento di chiusura, che ha visto Maurizio Lazzero fare da perfetto “padrone di casa”, alternandosi tra i presenti nella sala consiliare del Comune di Ozegna, che ha fatto da teatro alla premiazione, ed i 17 migliori classificati del 2024, che invece si sono collegati “in remoto”, dando vita ad una serata che è volata via tra chiacchiere, curiosità e tanta passione.

Il Veneto l’ha fatta da padrone, visto che pure la seconda posizione è stata occupata da uno scrittore di quel territorio. Si tratta di Iacopo Destefani, che vive a Villamarzana, in provincia di Rovigo, che ha presentato l’opera dal titolo “Olli”.



Gradino più basso del podio, invece, per il livornese Alessandro Corsi, autore di “Condannato alla vita”, mentre la quarta e la quinta posizione sono andate a Maurizio Bascià, che vive a Gallico Marina, vicino a Reggio Calabria, ed al fiorentino Luca Battisti.

Sempre nel corso della serata di sabato 19, la quale ha visto pure la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale ozegnese, che hanno collaborato al progetto insieme pure a Banca d’Alba, Baima Ronchetti e Lions Club Rivarolo Canavese Occidentale, sono stati presentati gli autori e le autrici che hanno finito per occupare le piazze sino alla 17esima posizione.

Grande la soddisfazione, alla fine, da parte degli organizzatori, che attraverso l’ottimo lavoro della giuria hanno finito per selezionare delle opere davvero interessanti. Ma non c’è tempo per fermarsi, perché già si sta lavorando all’edizione 2025, con tante idee che bollono in pentola e tanta voglia di continuare un percorso dove cultura e territorio fanno di pari passo.