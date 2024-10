PERTUSIO – Bilancio finale positivo per l’edizione 2024 di San Firmino (FOTO E VIDEO)

PERTUSIO – Cala il sipario sulla festa di San Firmino edizione 2024, l’evento firmato Pro loco e Comune che, ancora una volta, ha centrato l’obiettivo e regalato un autunno fatto di musica, divertimento, buona tavola, tradizioni e molto altro ancora.



L’epilogo è andato in scena domenica 13 ottobre, con una giornata decisamente intensa, la quale ha messo la parola fine ad una decina di giorni dove l’organizzazione ha cercato di dare spazio a tanti argomenti, temi ed attività diverse.

L’immancabile processione dedicata al santo patrono pertusiese, che ha fatto seguito alla Santa Messa andata in scena in mattinata nel piazzale antistante lo storico santuario, è stata una delle molte iniziative che hanno caratterizzato un fine settimana ricco.



Spazio alla mostra dell’artigianato nella giornata di chiusura dell’iniziativa altocanavesana, alla conclusione dell’undicesima mostra-concorso a livello nazionale dedicata ai fischietti, alla sfilata della auto storiche, allestita grazie alla collaborazione con il Rotary Torino contemporanea e l’Araci, nonché alla bella ed ormai immancabile rassegna canora, presentata da Sonia De Castelli e Piero Montanaro, che ha portato sul palco di Pertusio tanti artisti conosciuti ed amati.

Tra gli ospiti presenti da segnalare il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il quale solo qualche giorno prima era stato premiato a Torino proprio da Pro loco ed Amministrazione comunale con il “Tupin d’or” , riconoscimento speciale, alla sua prima edizione.



Da rimarcare, poi, il grande successo della serata del venerdì con la cena della bagna cauda, un momento condiviso e partecipato, che negli anni è diventato appuntamento imprescindibile e che ha permesso proprio alla piccola cittadina del Canavese di meritarsi il titolo di “Paese della bagna cauda” della provincia torinese.



Tirando le somme, dopo che a Pertusio pure letteratura, teatro, zootecnia, associazionismo, sport e spazio per i più piccini hanno, dal 4 ottobre in avanti, tenuto desto l’interesse, va detto che questa edizione della Festa di San Firmino può essere archiviata in maniera molto positiva. Ed intanto, anche se stanchi ma soddisfatti, gli organizzatori già pensano a come rendere ancora più ricca l’edizione del 2025.