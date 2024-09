VALPERGA – Festa Autunnale, apertura con i fiocchi per cinque giorni intensissimi (FOTO E VIDEO)

VALPERGA – Un’edizione numero 166 decisamente ricca, con tante sfumature diverse, quella che a Valperga si è aperta venerdì 6 settembre. Si tratta della “Festa Autunnale”, momento di ritrovo e condivisione che il Comune, assieme a Pro loco e associazioni cittadine, torna a riproporre, tra momenti tradizionali ed irrinunciabili, nonché interessanti novità.

Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza delle autorità locali e di diversi ospiti a livello istituzionale, è stato ancora una volta salutato dalle note della Filarmonica. Tra gli ospiti l’onorevole Alessandro Giglio Vigna, il Presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, il Consigliere regionale Mauro Fava, diversi primi cittadini del Canavese e rappresentanti dei comuni limitrofi, oltre alle Forze dell’ordine.

Un momento importante, non solo perché ha dato il là ad una cinque giorni intensa e con un programma ricco, tra sapori, colori, musica, sport, cultura e divertimento per grandi e piccini, ma anche perché ha permesso di aprire in maniera ufficiale la nuova esposizione artigianale, commerciale ed industriale che vuole essere un primo passo verso la riproposizione di quello spazio fieristico che era uno dei fiori all’occhiello della kermesse settembrina in quel di Valperga.

Come anticipato, l’organizzazione ha deciso di puntare su di un calendario pieno di offerte diversificate sino a martedì 10, quando calerà il sipario sulla Festa Autunnale 2024.

Nella giornata odierna, quella di sabato 7 settembre, dalle 10 tornerà il torneo di calcio balilla umano intitolato a Claudio Piazza. Alle 14.30 gara di pinnacola, mentre più tardi (alle 17.30) Franco Bocca, noto giornalista sportivo, presenterà quindi “La Torino dal Cit”, la sua ultima opera dedicata al mondo del ciclismo alle 17.30, A cena si gusterà paella e frittura di pesce, quindi la Discoteca Energia farà ballare i presenti

Alle 9 di domenica 8, invece, sarà la volta del mercatino tematico. A seguire, alle 11, la Santa Messa con lancio di palloncini nonché il ritrovo delle Vespe d’epoca a cura del club di Rivarolo Canavese. Nel pomeriggio una pedalata per le vie del paese, allestita alle 15, farà da antipasto alla sfilata di moda, al finale del torneo adulti di calcio balilla, alla “Serata Coscritti” ed alla musica della discomobile di Radio Gran Paradiso.

Diversi eventi in calendario sono stati organizzati per lunedì 9: alle ore 15 sarà la volta dei giochi con i ragazzi dell’oratorio San Giuseppe, poi alle 18 degustazione di vini in collaborazione con l’Associazione Vignaioli, mentre successivamente si potrà mangiare un gustoso fritto misto alla piemontese, ballando e ascoltando la musica di Marco Picchiottino.

Come di consueto il martedì si terrà la chiusura della 166esima edizione. Alle 18 l’amico Alberto Monteu Fassiot sarà ricordato attraverso la corsa Ocap, allestita in collaborazione con il Mulino Peila.

Dalle 19 ultima possibilità di cenare alla festa di Valperga, con in menù pure polenta e spezzatino, mentre il karaoke, curato da Sara, permetterà ai presenti di arrivare gran finale caratterizzato dal tradizionale spettacolo pirotecnico (che si svolgerà alle 22.45).

Da rimarcare che per le varie cene ed il pranzo domenicale info e prenotazioni sono possibili chiamando il 320-2178805, oppure il 349-3413888.

Infine, da segnalare che nel corso dell’evento è stata promossa anche la prima edizione di “Valperga in Arte”, la manifestazione del prossimo 22 settembre 2024 che porterà alla ribalta oltre una trentina di artista di vario genere, metterà in bella mostra le bellezze architettoniche locali, nonché permetterà anche di festeggiare i 100 anni dalla nascita di Eugenio Fernandi, noto tenore che ha portato il buon nome della cittadina altocanavesana nel mondo, ed al quale è stato dedicato il teatro cittadino.