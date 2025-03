VALPERGA – Il Coro Artemusica accolto al Grattacielo della Regione Piemonte (FOTO)

VALPERGA – “Un grande piacere poter ospitare al Grattacielo il Coro Artemusica che attraverso il linguaggio universale della musica porta nel mondo l’eccellenza della nostra terra. Complimenti ragazzi, siete un orgoglio per il nostro Piemonte.” A dichiararlo è stato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Ieri infatti, giovedì 27 marzo 2025, il Coro Artemusica si è recato in Regione, accompagnato da alcuni Amministratori locali (Walter Sandretto, Sindaco di Valperga; Roberta Bianchetta Sindaco di Salassa; Giuseppe Damini Sindaco di Pertusio e Giovanna Cresto, Sindaco di Cuorgnè) oltre che dal Consigliere Regionale Mauro Fava e dall’On. Alessandro Giglio Vigna.

Il Coro si è esibito per il Governatore della Regione che ha conferito una targa di riconoscimento a Carlo Beltramo e a Debora Bria.

Gli amministratori hanno portato a Cirio un omaggio da parte dei produttori locali.

“Ringrazio, oltre al Presidente Cirio e a tutto il suo staff per l’accoglienza riservataci, tutti gli amministratori presenti – dichiara Walter Sandretto, Sindaco di Valperga – e l’On. Giglio Vigna per la sua presenza. Il coro Artemusica è stata la prima associazione ad aver ricevuto un contributo dal consiglio regionale dopo la pandemia Covid 19 per l’eccellente manifestazione di ripartenza al sacro Monte di Belmonte patrimonio Unesco. Ci tengo a ringraziare anche il Consigliere Regionale Mauro Fava per la collaborazione.”

“L’esibizione del coro Associazione Artemusica al Grattacielo della Regione Piemonte, è stata un’esperienza che ha suscitato forti emozioni, – commenta il Sindaco di Salassa, Roberta Bianchetta – con la sua vista panoramica e la sua struttura solida, ha accolto e amplificato il potere emotivo di ogni canto.

Come una comunità che si sostiene reciprocamente, così il coro ha armonizzato le sue voci in un insieme perfetto, dove ogni singolo membro, pur mantenendo la propria individualità, contribuisce al risultato finale con precisione e passione.

Ogni nota, ogni frase musicale, rispecchia l’unità e la forza di un gruppo che sa come lavorare, diventando una risorsa irrinunciabile per creare bellezza e coesione.

Grande esempio per noi amministratori presenti e orgogliosi per questo ulteriore grande traguardo, che porta l’arte e la cultura nelle più alte Istituzioni del nostro Paese. “

“Complimenti al coro Associazione Artemusica – aggiunge Giuseppe Damini, Sindaco di Pertusio – per questo altro traguardo e grande successo. Bravi a tutti i ragazzi e le ragazze che portano la musica nelle più alte Istituzioni del nostro Paese.”

“Anche Cuorgnè era presente ieri a Torino ad accompagnare il Coro Artemusica, eccellenza del nostro territorio. – Dichiara Giovanna Cresto, Sindaco di Cuorgnè – Un grazie a Walter Sandretto ed all’amministrazione di Valperga per il sempre gradito coinvolgimento.”