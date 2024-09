FORNO CANAVESE – Marilena Milone riconfermata alla guida dell’Istituto Comprensivo

FORNO CANAVESE – Marilena Milone è stata riconfermata alla guida dell’Istituto Comprensivo di Forno Canavese. Una notizia che rincuora il personale scolastico, in quanto la dirigente scolastica è diventata titolare al comprensivo Cirié 2, già a metà luglio.



Infatti mercoledì 11 settembre ricomincerà a suonare la campanella nei plessi di Forno, Rivara e Pratiglione.

Si potrà ancora contare sulla professoressa Milone in qualità di reggente. Infatti la decisione è stata presa mercoledì 28 agosto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Spiega il direttore generale Stefano Suraniti: “Per assicurare il regolare e ordinato avvio dell’anno scolastico, occorre individuare un dirigente per ciascuna istituzione scolastica, nelle more di successive comunicazioni ministeriali in merito alle immissioni in ruolo dei vincitori della procedura di reclutamento riservata per l’anno 2024/2025. Lo scorso 2 agosto sono state rese note le sedi vacanti o disponibili nella regione Piemonte a seguito delle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, nonché le sedi da assegnare con incarico di reggenza temporanea. Si sono anche indicate le modalità per la presentazione delle disponibilità ad assumere l’incarico di reggenza. Ma nessuno ha palesato la propria disponibilità”. In altre parole la procedura per le immissioni in ruolo dei professori che hanno sostenuto l’esame nel 2017 è ancora in itinere e solo nel mese di settembre si avranno gli esiti e i nominativi delle persone interessate.