FRONT – Un bronzo tricolore nello Short track per Anna Pellegrino

FRONT – Un’altra importante soddisfazione per il Rock Bike Team di Front, società che ormai da alcune stagioni è protagonista del ciclismo fuoristrada, e non solo. Anna Pellegrino, categoria Junior, è stata protagonista dei Campionati Italiani di Short Track, conquistando il podio.

In occasione della trasferta toscana di Barga, in provincia di Lucca, la portacolori del sodalizio canavesano ha mostrato tutta la sua bravura, conquistando nella gara di sabato scorso, 27 luglio 2024, la medaglia di bronzo, mettendo in risalto un club che crede fortemente nelle sue giovani leve.

Nella stessa specialità buoni riscontri pure per altri due atleti del Rock Bike: Davide Riva, al via tra gli Esordienti Primo anno chiude sesto, arrivando però a soli 7 secondi dalla zona medaglie, mentre tra le Allieve Secondo anno altra sesta piazza, questa volta firmata da Noemi Buttarelli.

Il giorno successivo spazio alla disciplina dell’XC Eliminator: ancora Riva e la Buttarelli in evidenza, con entrambi che hanno conquistato il biglietto per le semifinali. Il primo, dopo aver terminato nei quarti con la piazza d’onore, purtroppo con la terza posizione in semifinale ha visto la propria corsa concludersi anticipatamente.

Invece Noemi, autrice di un’altra prova di classe, vinta la propria batteria nei quarti e chiusa la semifinale al secondo posto, nell’atto conclusivo ha dovuto “accontentarsi” della medaglia di legno, arrivando quarta.

Da segnalare altre due gare alle quali la squadra frontese ha preso parte: nella Coppa Piemonte di mountain bike andata in scena a Verzuolo ottavo posto per Matteo Ghiso nella classe Open, nona per Manuel Buttarelli tra gli Junior, dove Diego Ghiso ha terminato 13°. Tra gli Esordienti Primo anno Francesco Pastore e Davide Mattiolo si sono posizionati invece 17° e 21°.

Infine, i Giovanissimi hanno preso parte alla prova allestita dall’SX Riverosse a Cacciano di Masserano, nel Biellese. Podio tra i G1 per Duccio Sorrentino, il quale ha chiuso al secondo posto, quindi tra i G4 decima piazza per Lorenzo Perino, mentre nei G6 Tommaso Perino è risultato sesto.