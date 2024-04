ROCK OF AGES – I migliori album della storia? Ecco quelli scelti da musicisti ed esperti

ROCK OF AGES – Da sempre gli appassionati di qualsiasi genere amano stilare classifiche. Graduatorie che servono a giudicare, secondo qualcuno, chi sia il migliore, il più influente o chi sia stato in grado di cambiare il concetto sino a quel momento seguito dalla massa. Accade anche nella musica, dove anzi gli elenchi sono infiniti, come per altro il gusto degli ascoltatori. E proprio per quest’ultimo motivo molto spesso nascono discussioni e diatribe.

Nella nuova puntata di “Rock of Ages” abbiamo preso come fonte d’ispirazione una delle riviste rock più importanti al mondo, ovvero “Rolling Stone”, nata negli Stati Uniti nel 1967 e considerata la vera e propria “Bibbia delle sette note”, capace di raccontare l’evoluzione della musica, ma anche in parte influenzarne i gusti con le proprie recensioni. Circa 20 anni fa, ovvero nel 2003, la redazione chiese ad oltre 270 tra artistici, discografici, critici e produttori di scegliere i dischi più importanti della storia della musica. Ne è nata una classifica con ben 500 album, nella quale vengono citati lavori e musicisti che hanno segnato non solo un’epoca, ma hanno scritto brani che ci accompagnano tutt’ora nel quotidiano e sono risultati anche fondamentali per la maturazione dei vari generi.

Abbiamo scelto di proporvi i 15 tra gruppi e singoli che figurano nelle prime posizioni, e come sempre non mancano le sorprese. Al numero uno è stato votato “Sergent Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, uno dei più significative album dei The Beatles, formazione che nelle prime 15 posizioni della graduatoria di “Rolling Stone” ha piazzato la bellezza di 5 dei propri dischi. A seguire troviamo, in ordine sparso, altri mostri sacri del rock come The Beach Boys, Bob Dylan, The Rolling Stone, Elvis Presley, The Jimi Hendrix Experience, Bruce Springsteen e Micheal Jackson, ma non mancano di certo le “sorprese”, seppur restano sempre nomi di alto profilo. Influenti sono state anche le opere in studio di Marvin Gaye, Miles Davis, The Velvet Underground & Nico, Van Morrison e Chuck Berry, mentre per chi ama la musica un più alternativa due sono i nomi che spiccano, ovvero i fondamentali, per la storia del punk, The Clash con il loro splendido “London Calling” ed i Nirvana, questi ultimi capaci con “Nevermind”, datato 1991, di far conoscere nel mondo il fenomeno grunge.