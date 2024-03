Ancora rischio valanghe: strade chiuse e allerta arancione

- Advertisement -

MALTEMPO – Il nuovo bollettino emesso da Arpa Piemonte mantiene l’allerta arancione per valanghe sulle Alpi e allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico per i settori orientali.

La perturbazione che ha determinato precipitazioni intense nelle ultime ore si sta spostando verso est, determinando un’attenuazione ed un progressivo esaurimento dei fenomeni a partire dai settori sud-occidentali. Domani permarranno condizioni variabili, soprattutto al mattino, con qualche pioggia possibile sull’Appennino e nel Verbano.

Le nevicate più importanti sono stati registrate sulle Alpi Graie, dove sono caduti tra i 60 e i 70 cm di neve fresca.

Non sono previsti incrementi significativi delle portate dei fiumi, dove si registrano criticità ordinarie con livelli in diminuzione nelle prossime ore.

Dalla Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte, aperta fino alle ore 24, si comunica che sono chiuse le seguenti strade statali e provinciali:

in provincia di Torino SP32 a Viù, SP48 a Valprato Soana, SP50 a Ceresole Reale, SP64 a Traversella, SP117 a Baldissero, SP247 a Corio, SP254 a Gravere;

in provincia di Alessandria SP6 a Sala Monferrato, SP150 a Bosco Marengo, SP154 a Novi Ligure, SP225 a Melazzo, mentre la SP334 tra Acqui Terme e Melazzo è percorribile a senso unico alternato;

in provincia di Asti la SP49A a Maretto;

in provincia di Biella il sottopasso “Santo Stefano” sulla SS758;

in provincia di Cuneo SP26 tra Paesana e Crissolo e SP301 dal km3.700 (Diga Piastra)

in provincia di Novara SS32Dir a Campagnola

in provincia di Vercelli SP299 a Piode (traffico consentito oggi dalle 15 alle 17):

nella provincia del Verbano Cusio Ossola SP49 tra Artò e Boleto, SP74 a Goglio, SS659 a Formazza.