CUNEO – “Miss Cuneo” è Letizia Macario

CUNEO – Sono state 17 le aspiranti Miss che hanno concorso, lo scorso 17 febbraio 2024, per la fascia di “Miss Cuneo” nel concorso di “Miss Paradisia”, ideato dal Patron Beppe Berlier. E’ Letizia Macario, 17 anni, studentessa e pattinatrice su ghiaccio, la vincitrice dell’ambita fascia che conquista di diritto l’accesso alla finalissima del prossimo 29 giugno.

1,76 di bellezza, la giovane si è detta davvero contenta e soddisfatta per aver conquistato la vittoria, ed insieme a Sara Mancin “Miss Canavese”, Lina Axenoi “Miss Exotica” e Sara Ouakass “Miss Torino” sono le prime 4 fasciate del concorso di Miss Paradisia 2024.

Seconda classificata è Micaela Vietto di Farigliano, seguita da Iana Munich, Arianna Lantelme e Melissa Kuka.

Sempre durante la serata, che si è tenuta in una rinomata discoteca cuneese, sono state consegnate le fasce per Grand International Piemonte e le vincitrici sono: Giorgia Riondino di Villastellone e Arianna Risso di Centallo (che accedono di diritto in quanto finaliste di Miss Paradisia 2023), Viviana Zaccone di Asti, Valentina Filippi di Carrù e Sara Mancin di Lombardore.

Inoltre gli sponsor della serata hanno consegnato alcune fasce speciali, quella di “Miss Edelweiss” a Mariele Milano di Cuneo mentre Matilda Steiner, giovane mamma di Torino, ha vinto la fascia di “Miss Cinema Paradisia”.