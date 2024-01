OGGI È – 20 gennaio: Giornata Mondiale del Cinema Italiano (VIDEO)

OGGI È – Oggi, 20 gennaio, è SS. Sebastiano e Fabiano. Oggi si celebra la giornata mondiale del cinema italiano. Tale ricorrenza è stata approvata all’unanimità dalle commissioni degli Affari Esteri e comunitari e da quella della Cultura, Scienza e Istruzione l’11 dicembre 2019, ed è stata creata col fine di valorizzare la cinematografia italiana all’estero, e ricorda la data di nascita del grande regista italiano Federico Fellini.

Oggi è anche la Giornata Nazionale del salame di cioccolato e la Giornata Internazionale del buttercrunch (dolcetti a base di burro, acqua zucchero, mandorle tostate, sciroppo di mais e cioccolato).

Tra i nati oggi ricordiamo Federico Fellini (1920); Lorenzo Lamas (1958); Gianni Amelio (1945) e Marco Simoncelli (1987), pilota motociclistico deceduto nel 2011.

Tra gli scomparsi Audrey Hepburn (1993); Johnny Weissmuller (1984) e Claudio Abbado (2014).

