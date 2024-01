LOCANA – Ritorno alla tradizione con la festa di Sant’Antonio (FOTO E VIDEO)

- Advertisement -

LOCANA – Da diversi anni la tradizionale festa dedicata a Sant’Antonio Abate era mancata nella comunità di Locana, da sempre profondamente legata al mondo dell’agricoltura e dell’allevamento, e dove storicamente sono tante le famiglie che si occupano, a tempo pieno o come hobby, di questa attività.

Nella mattinata di sabato 20 gennaio 2024 tantissimi sono stati i trattori, ma anche gli animali di tutte le taglie, che hanno trovato posto in piazza Donatori, dove grazie alla collaborazione tra Comitato Allevatori Locanini e Comune la kermesse dedicata al santo patrono dell’agricoltura è tornata alla ribalta.

“L’idea di riprendere tale tradizione è arrivata da un paio di giovani – hanno spiegato il sindaco Mauro Peruzzo Cornetto ed il vice Mauro Guglielmetti – In occasione della “Battaglia delle capre” Michel Nardi e Matteo Bruno Mattiet si sono fatti promotori di questa idea, che è stata positivamente accolta. Di lì si è lavorato di concerto per allestire la giornata, che ha richiamato tanta gente ed è risultata un vero successo”.

Circa una quarantina i mezzi agricoli che sono stati radunati, quindi, dopo un rinfresco accompagnato dalle note della fisarmonica e dalla voce di Marco Picchiottino, alle 11.30 è stata la volta della benedizione impartita da don Sergio, dalla consegna di un piccolo presente ai partecipanti, dai discorsi istituzionali e dalle foto di rito.

Quindi, dopo che la carovana dei trattori ha compiuto un giro per le strade di Locana, il tutto accompagnato da una bella giornata di sole, è stata la volta del ritorno in piazza e del successivo momento conviviale

“Grazie a questa manifestazione – ha concluso Guglielmetti – sono state gettate le basi per il ritorno nel 2025 della festa come era in passato, con la presenza dei priori la riproposizione di un momento che è da sempre sentito e partecipato pure nelle nostre valli”.