MAPPANO/ LA CASSA – Ciclocross: domenica 21 Mappano ospiterà la finale di Coppa Piemonte

MAPPANO / LA CASSA – Nel prossimo fine settimana il ciclismo fuoristrada, e più precisamente il ciclocross, tornano alla ribalta nel nostro territorio. E lo farà con un evento importante come l’ultima tappa della Coppa Piemonte, che il 21 gennaio 2024 farà tappa in quel di Mappano, grazie alla sapiente organizzazione del Team Cicloteca, portando in gara sia i giovani che gli adulti, i quali nell’occasione saranno pure protagonisti delle premiazioni conclusive e della conseguente assegnazione delle maglie di campioni.

In attesa di questo momento di sport di così alto prestigio, che sin dal mattino porterà ai nastri di partenza circa 300 atleti, la società che ha sede a La Cassa lo scorso 14 gennaio 2024 ha preso parte al Campionato Italiano di specialità, grazie ad uno dei suoi ragazzi più attivi.

Si tratta di Giulio Pich, impegnato nella categoria Juniores, il quale in quel di Cremona ha sfidato freddo e ghiaccio confrontandosi con i più forti rivali di tutto il Paese. Al termine il giovane che veste il giallo ed il rosso del club torinese ha concluso a pieno giri la sua prova, conquistando la 57esima piazza finale, su di un totale di circa 80 giovani in corsa.