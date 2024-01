FARIGLIANO – Micaela Vietto tra le finaliste della tappa regionale di Miss Grand International Italy

FARIGLIANO – Ha compiuto da poco più di un mese 29 anni, la fariglianese Micaela Vietto, tra le finaliste per la tappa regionale di Miss Grand International Italy, insieme a Caterina Allocco di Bra, Letizia Macario di Cuneo (per le mascotte), Sabrina Arduino di Agliè e Iana Munich di Torino.

La selezione si è tenuta a Leini durante la prima tappa di Miss Paradisia 2024, guidata da Beppe Berlier.

Miss Universo Piemonte 2021 e tra le finaliste del concorso Nazionale, Micaela Vietto, di origine brasiliana, si è aggiudicata anche altri concorsi di bellezza.

“Il connubio poi con miss Grand International Italy – commenta il Patron di Miss Paradisia, Beppe Berlier – continua in parallelo con un grande obiettivo: eguagliare la vittoria nazionale del 2023 che ha visto Andrea Zanettin del team valle d’Aosta vincere la nazionale e rappresentarci alla finale mondiale in Vietnam”.

“L’anno 2024 è iniziato e sono partita col botto in generale – dichiara Micaela sui social – e per quanto riguarda il mio percorso in questo mondo delle miss… La prima tappa è andata !!! E sono contenta di essere una delle finaliste regionali!!! Il percorso continua comunque ci saranno altre serate in arrivo..”