CANAVESE – Basket, vittoria d’orgoglio dell’Usac Rivarolo

CANAVESE – Quello della pallacanestro è stato il primo tra gli sport di squadra a tornare alla ribalta dopo la sosta natalizia. E alla ripresa sono giunte buone notizie per le formazioni del Canavese impegnate nella serie C maschile.

Unica eccezione, ma non certo per questioni agonistiche, l’inconveniente con il quale ha dovuto fare i conti il Chivasso Castelrosso, chiamato per primo a scendere in campo contro il Vado venerdì 5 gennaio, ma che invece ha dovuto rinviare la sfida interna per colpa di alcune infiltrazioni d’acqua che hanno portato allo spostamento della contesa con i liguri.

Vittoria caparbia e di carattere quella che ha visto protagonista l’Usac Rivarolo. I biancazzurri guidati da coach Ferraris ospitavano ad Ivrea gli alessandrini del Cus Piemonte Orientale: n’è nata una gara punto a punto, con le due formazioni che si sono risposte a vicenda per tutti i 30 minuti del confronto, arrivando alla sirena sul 71 pari. Nel supplementare Ferraresi (16 punti) e soci hanno trovato la zampata decisiva, firmando l’83-81 che vale l’aggancio in classifica ai rivali di giornata ed al Tam Tam Torino (tutti a quota 6). In doppia cifra a fine confronto pure Abrate (15), Ronci (14), Aralla (11) e Tampellini (10).

In un sabato speciale, dove grazie al trofeo “La Befana gioca a Basket” l’attenzione su questa disciplina è stata altissima, la Pnc Cirié Nole ritrova il successo e apre il suo anno agonistico battendo 79-54 il già citato Tam Tam. Due punti che fanno morale e che permettono ai nostri di confermare a pieno il terzo posto, salendo a quota 20 punti.

Ora occhi puntati al prossimo fine settimana, con il Cirié ancora impegnato tra le mura amiche, sabato 13 gennaio 2024 alle ore 21, contro il Novara. Sempre nella stessa serata, ma con palla scodellata alle 20.15, il Rivarolo sarà ospite della capolista Biella, mentre domenica 14, al pomeriggio (ore 14) il Chivasso Castelrosso se la vedrà con l’Alessandria.