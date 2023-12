FORNO CANAVESE – Grande successo per la tre giorni dedicata al “Natale del Paluc”, organizzati dalla Proloco di Forno, associazioni e amministrazione comunale, che hanno visto più eventi destinati alla raccolta fondi “Insieme x Rebecca”, attivata nei mesi scorsi dall’Associazione Noi ci Siamo Onlus presieduta da Gigi Querio.

Rebecca è una ragazza di Forno affetta dalla malformazione Arnold Chiari 1 e dalla sindrome da ipotensione liquorale. La giovane, dopo quattordici interventi chirurgici in 8 anni, l’ultimo dei quali nel maggio 2020, sembrava finalmente migliorare giorno per giorno. Purtroppo da metà febbraio 2022, invece, la situazione è degenerata al punto che oggi Rebecca sopravvive in un letto, e nei mesi scorsi i genitori hanno portato a conoscenza di tutti la sua situazione e quella della sua famiglia. A causa del costo delle cure, infatti, la famiglia di Rebecca ha speso circa 240.000 euro, tutti i suoi risparmi.

Con l’aiuto dell’Associazione, infatti, tanti sono gli eventi a scopo benefico che sono stati organizzati e si stanno organizzando nel territorio e, tra gli altri appunto, anche il “Natale del Paluc”.

Pubblico delle grandi occasioni per i due eventi serali organizzati: il primo, uno “Spettacolo di Varietà” presentato da Daiana Girot e Giancarlo Moia, è andato in scena venerdì 15 dicembre alle 21.00 nel salone dell’oratorio. Tanti i momenti divertenti con la Compagnia Teatrale Volti Anonimi di Torino con la regia di Danila Stievano, i monologhi di Giancarlo Moia, musica con i pianisti Federica Bertot ed Emanuele Sartoris, esibizioni di canto con Ercole Bassi e Francesco Vallone, sempre della Compagnia Teatrale Volti Anonimi, e Giorgia Giorgis, senza dimenticare la danza con Monica Farneti e Patrizia Doria, sempre della compagnia teatrale dei Volti Anonimi. Durante la serata sono stati raccolti 750 euro.

Si è proseguito nella serata di sabato 16 dicembre alle 21.00 con il “Concerto di Natale” eseguito dall’Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino diretto dal Maestro Andrea Ferro e dal vice Maestro Paola Convertino, presso il palazzetto “Sergio Benetti”. Esibizione quella della storica orchestra che ha incantato ed emozionato un gremito palazzetto e, grazie alla generosità dei presenti, l’incasso devoluto alla causa è stato di 1.145,00 euro.

Ieri, domenica 17 dicembre, l’appuntamento è stato con il Mercatino di Natale” in piazza Vittorio Veneto, dove associazioni, commercianti, artigiani, hobbisti e coscritti del 2006 hanno animato il paese in un allegro clima natalizio. In mattinata è partita anche la corsa dei Babbi Natale organizzata dal Trail del Montesoglio: 16 chilometri sul percorso del Gir Vulej e, grazie alle donazioni e ad un contributo dell’associazione stessa, sono stati raccolti 1.000 euro. Il pomeriggio è stato allietato dalle note degli “Amis dal Furn” e animato dalla rappresentazione del villaggio natalizio con Babbo Natale, a cura del Gruppo Snoopi, sulla terrazza comunale, la stessa in serata ha visto l’AperiTerrazza con Dj Set.

Ai 2.895 euro andrà aggiunta la cifra ricavata dalle donazioni fatte alle singole associazioni presenti al Mercatino di Natale e, appena saranno quantificate, l’Associazione Noi ci Siamo Onlus ne darà immediato riscontro attraverso la pagina Facebook “Insieme x Rebecca”.