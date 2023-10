CUORGNE’ – Si è svolta ieri sera, venerdì 27 ottobre alle 21.00 nell’ex chiesa della S.S. Trinità, la tappa cuorgnatese di “Incipit Offresi”, il talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con la Regione Piemonte.

Una serata divertente, condotta da Giorgia Goldoni e Marta Pistocchi del Teatro della Caduta, in cui, in una vera e propria arena, si sono sfidati 6 aspiranti scrittori, esordienti e non, raccontando l’incipit e l’idea alla base del libro che vorrebbero pubblicare. Con un grande cronometro, proiettato alle spalle dei concorrenti, che ha scandito il tempo a loro disposizione per convincere la giuria di esperti e il pubblico della bontà della propria opera, ha visto gli scrittori darsi battaglia a colpi di secondi che ha portato al vincitore: Aldo Piglione, che proseguirà quindi con gli step successivi.

Lo scopo di questo format innovativo, giunto alla 7^ edizione è, da una parte, quello di dare la possibilità ad un aspirante scrittore di pubblicare la propria opera, dall’altra, quella di creare una relazione diretta tra scrittore ed editore facilitando la scoperta di nuovi talenti, pur mantenendo la garanzia di qualità delle grandi casi editrici e la dinamicità dell’auto pubblicazione.