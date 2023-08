VALPRATO – Una due giorni di festa, con la Pro Loco come grande protagonista, quella che Valprato si prepara a vivere nel cuore di agosto. Mercoledì 9, in collaborazione con il Parco Nazionale Gran Paradiso, si svolgerà la “Festa dei bambini”: il programma della giornata prevede alle 8.30 il ritrovo dei partecipanti presso la struttura Pro Loco per l’iscrizione dei bambini. Alle 9 la partenza in gruppo, in compagnia dei guardaparco: alle 12.30 il pranzo al sacco, organizzato dalla Pro Loco, e attorno alle 15 il rientro per la merenda e per i lavoretti.

La quota di partecipazione è di 5 euro: gradita la prenotazione entro il 7 agosto ai numeri 333/2674108 (Barbara) o 347/2714465 (Cinzia). Sempre mercoledì, dalle 15.30, alla sede Pro Loco, l’incontro “Vipere e altri serpenti del Piemonte” con il dottor Marco Sassoè Pognetto, biologo e docente presso l’Università di Torino: un invito a esplorare il mondo affascinante dei serpenti, a scoprirne il ruolo ecologico e l’importanza scientifica e ad apprezzare la naturale eleganza.

Giovedì 10, la tradizionale festa al Santuario di San Besso, con la messa e la processione. In serata, oltre alla consegna del premio “San Besso 2023”, la cena dei bolliti dalle 19.15 presso la sede Pro Loco: menù a 22 euro (e menù bimbi a 10). Prenotazioni entro il 6 agosto contattando Barbara o Cinzia. Nel corso della giornata Valprato ospiterà il mercatino in piazza, e sarà possibile ammirare le esibizioni di ballo degli atleti della scuola “Intreccio d’arte dance”.