CUORGNÈ – Il rombo di circa 150 moto è risuonato in piazza a Salto, frazione di Cuorgnè, in occasione di un evento motoristico molto speciale, organizzato oggi, domenica 18 giugno 2023, per onorare il ricordo di Davide Balestra, giovane centauro cuorgnatese tragicamente scomparso in un incidente alcuni anni fa.



La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, è stata ancora una volta organizzata dalla famiglia e dagli amici, che hanno voluto ricordarlo facendo quello che a Davide piaceva davvero tanto: andare in moto.

Grande l’emozione vissuta, bello e sincero l’abbraccio dei centauri che sono arrivati da tutto il Canavese, dal Piemonte ed anche dalla Liguria per far sentire quell’affetto che, con il passare delle stagioni, mai è venuto meno.



Bello il colpo d’occhio offerto dalle decine e decine di moto, di tutti i tipi e le cilindrate, che si sono schierate nella piazza adiacente alla chiesa della frazione cuorgnatese, da dove è poi partito il “motogiro” che ha visto i partecipanti fare un passaggio attraverso la Cuorgnè storica, Castellamonte, Bairo, quindi Agliè, dove è andata in scena una sosta all’History Bar per un aperitivo, per poi ripartire tutti alla volta di Viverone, dove sulle sponde del lago, al Blu Berry Beach Bar, si è tenuto il pranzo e la conclusione di una giornata davvero riuscita.



“Ogni volta l’emozione è grande, mi viene la pelle d’oca ed il cuore mi batte a mille nel vedere tutte queste persone che vogliono bene a Davide” le parole di mamma Anita Contratto.