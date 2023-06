FIORANO CANAVESE – C’era anche Daniele Orsato, noto arbitro di livello internazionale, all’inaugurazione della nuova sede della sezione eporediese degli arbitri di calcio, intitolata a Massimo Olivetti, che è ubicata nel centro di Fiorano.



Il famoso fischietto veneto, tra le migliori “giacchette gialle” al mondo è stato protagonista di una giornata intesa nell’Eporediese, Apertasi prima con l’incontro con i giovani studenti dell’istituto Cena di Ivrea, quindi proseguito con un incontro con gli arbitri della sezione d’Ivrea.

A chiudere la sua trasferta canavesana il momento del taglio del nastro della nuova casa dei “fischietti” locali, che ora sorge in via III Novembre 12 a Fiorano.

L’associazione guidata dal presidente Luigi Tallarico ha aperto le porte del punto di riferimento dell’Aia in Canavese non solo al famoso collega che vive a Schio, ma anche ai rappresentanti dei comitati regionali, provinciali e non solo che hanno voluto non mancare a questo momento così importante.



Un momento che non solo è stata occasione di incontro, confronto e convivialità, ma anche di ricordo. Perché alla presenza dei familiari, è stata pienamente onorata la figura di Felice Viterbo, storico ed apprezzato presidente del comitato eporediese, mancato all’affetto di tutti solo pochi mesi fa.



Una giornata riuscita a pieno, che ha portato l’attenzione non solo sul ruolo degli arbitri, figura imprescindibile del mondo del calcio, ma anche su valori importanti come rispetto e lealtà, argomenti che sono stati discussi e trattati al momento di confrontarsi con i giovani studenti canavesani.

