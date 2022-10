FIORANO CANAVESE – Consegnati agli Amministratori i Pannelli Tattili (FOTO E VIDEO)

FIORANO CANAVESE – Numerosi Sindaci e Amministratori hanno presenziato alla cerimonia di consegna dei Pannelli Tattili che si è tenuta sabato 22 ottobre 2022 al castello di Fiorano Canavese.

Il progetto è stato realizzato dall’Apri onlus con la collaborazione di Rp Liguria e con il contributo della Regione Piemonte.

Presente all’evento anche l’Assessore regionale Maurizio Marrone che ha rimarcato la bontà dell’iniziativa.

Un progetto inclusivo che vuole lanciare un messaggio di fondo: il diritto di essere uguali. Una trentina i Comuni che hanno aderito. Ciascuno di essi ha scelto due siti di interesse, per i quali sono stati realizzati altrettanti pannelli con la descrizione del sito e l’immagine anche in braille. Così come l’inserimento di un qr code a cui è collegato il video (con voce narrativa).

“I pannelli sono tattili, multimediali ed inclusivi – ha spiegato Marco Bongi, Presidente Apri Onlus – ossia sono utilizzabili da tutti.”

Diversi Comuni sono in attesa di poter aderire ad una “seconda edizione” del progetto. Ed è per questo che Bongi ha chiesto all’Assessore Marrone che si faccia promotore per un nuovo sostegno della Regione Piemonte.

“È un progetto di enorme rilevanza – ha replicato Marrone – sarò felice di fare tutto il possibile per poterlo proseguire.”

Gli Amministratori presenti sono stati poi chiamati sul palco naturale per il ritiro dei pannelli.