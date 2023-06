CUORGNE’ – Sono stati consegnati ufficialmente ieri, mercoledì 7 giugno, nei locali dell’Istituto comprensivo cuorgnatese, i patentini dello “smartphone”. La cerimonia di consegna è avvenuta alla presenza dell’Assessore all’Istruzione e alla cultura del comune di Cuorgnè Laura Ronchietto Silvano, del Sindaco Giovanna Cresto e della sua amministrazione comunale, della Dirigente Mariella Milone, del Comandante della stazione dei Carabinieri di Cuorgnè Gian Marco Altieri e del Comandante della Polizia Municipale Linuccia Amore.

Tante le autorità presenti per dimostrare ai ragazzi che le istituzioni sono sempre ben presenti nel mondo dei giovani e devono essere un punto di riferimento nei casi in cui vi siano abusi o soprusi da parte di coetanei e adulti. Il progetto a cui il comprensivo di Cuorgnè ha aderito è stato promosso dall’Asl To4, dalla Regione Piemonte, dall’Arpa Piemonte, dall’Ufficio ambito territoriale di Torino, dai Nuclei di Prossimità e dalla Polizia municipale di Torino nell’ambito della prevenzione del cyberbullismo. Iniziato nel mese di novembre dello scorso anno con due giornate di formazione, presso la Biblioteca civica di Settimo, a cui hanno aderito le insegnanti Busso, Gianotti e Salbego, è proseguito con la predisposizione di materiale e attività didattiche da parte delle docenti che l’hanno suddiviso tra i vari insegnanti delle classi prime e proposte agli alunni nei mesi di marzo e aprile.

Tra gli obiettivi del progetto vi era quello di rendere consapevoli gli studenti dei rischi e delle opportunità che presentano strumenti come lo smartphone e stringere un’alleanza operativa con le famiglie per la tutela dei ragazzi. A conclusione del progetto nei giorni scorsi ai ragazzi è stato somministrato un test di verifica per il conseguimento del Patentino che è stato consegnato ieri tra la soddisfazione dei ragazzi.