PARADISIO – Bentornati appassionati di motori e del nostro programma “Due e quattro ruote…passione motori” per una nuova puntata dedicata, questa volta, al motociclismo e ad uno tra i piloti piemontesi che si sono maggiormente distinti per talento e risultati nelle maggiori competizioni internazionali: Roberto Rolfo.

Il torinese, che da diversi anni ormai risiede in Svizzera, ma che molto spesso torna nel nostro Piemonte, specialmente a Pino Torinese dove vivono ancora i suoi genitori, ha esordito sin da piccolo (prima nel cortile di casa) in sella alle due ruote, complice anche la passione di papà Angelo che, poco prima della sua nascita, è stato Campione Italiano di velocità in salita. La prima volta in pista risale al 1989 quando, all’età di soli 9 anni in sella ad una Yamaha 80cc, si presenta sulla pista di Monza e, due anni dopo, su quella di Varano con la Honda 125. Da lì ha inizio la lunga carriera di Roby che prosegue ancora oggi, di cui vi cito solo alcuni risultati per non farvi perdere neanche un minuto della nostra chiacchierata.

Nel 1996 giunge nel motomondiale, classe 250, e nel 2003 si laurea Vice Campione del Mondo: 153 gare disputate, 4 vinte oltre a 20 podi. Nel 2005 approda nella Motogp in sella alla Ducati Desmosedici del Team Pramac, mentre l’anno successivo, sempre in sella alla Ducati, ma la 999 del Team SC-Caracchi, è al via del mondiale Superbike in cui vi rimane sino alla stagione 2009 (dal 2007 sulla Honda CBR 1000) e, nel 2010, ritorna nel motomondiale nella neonata Moto2 con la Suter MMX del Team Italtrans con la quale ottiene un terzo posto in Germania e vince il round in Malesia. Nel 2011 è al via del mondiale Superbike con la Kawasaki del team Pedercini, vince la tappa di Misano del CIV come wild card, mentre l’anno successivo è nuovamente al via del mondiale Moto2. Passa poi in quello della Motogp con la ART del Team Speed Master sostituendo Mattia Pasini.

Negli anni successivi riporta la MV Augusta del Team ParkingGo sul podio nel Mondiale Supersport a Donington Park (il precedente podio della casa italiana risaliva a Giacomo Agostini) e conquista un altro podio a Jerez chiudendo il mondiale in sesta posizione. Nel 2017 è la volta del Team Factory Vamag e, sempre in sella alla MV, vince la sua prima gara nel mondiale Supersport. Gli anni successivi tengono Rolfo impegnato nel Mondiale Endurance dove, per due anni consecutivi (2019 e 2020) si laurea Campione del Mondo nella categoria Superstock, in sella alla Yamaha R1. Attualmente il pilota piemontese continua a gareggiare nel mondiale Endurance ed è impegnato con la sua scuola di guida adatta e aperta a tutti, la “RR44”, che da la possibilità ad amatori, neofiti o esperti delle corse di imparare qualcosa e, soprattutto, migliorarsi oltre ad essere il coach nelle tappe italiane del “Elf Marc VDS Racing Team”, ossia il team di Sam Lawes e del nostro Tony Arbolino.

Ora vi lascio all’intervista con l’amico Roberto e vi do appuntamento ad una prossima puntata ricordandovi di continuare a seguirci, su ObiettivoNews, su ONTV WEB e sui nostri canali social per altre interessanti novità.