PIEMONTE – La Regione Piemonte ha promosso un bando per interventi di sistemazione di situazioni di dissesto in ambito montano, collinare e ripariale finalizzati anche alla resilienza dei territori, attraverso il finanziamento di progetti di intervento a tutela delle Aree Protette e di Siti della Rete Natura 2000, ovvero lungo la dorsale montana che include la rete sentieristica di collegamento con il sistema delle Aree Protette della Regione Piemonte.

L’azione sostiene investimenti non produttivi di pubblica utilità destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico, alla sistemazione, al recupero e alla difesa del territorio con metodologie e tecniche rispettose del patrimonio naturale esistente , in particolare per: il ripristino di versanti, sponde di corsi d’acqua e porzioni di territorio montano e collinare soggette a fenomeni di instabilità strutturale, erosione superficiale, degrado delle caratteristiche geotecniche di terreni e ammassi rocciosi, anche avvalendosi di tecniche di Ingegneria Naturalistica; il ripristino e messa in sicurezza della viabilità e sentieristica interna alle aree protette, ovvero lungo la dorsale montana che include la rete sentieristica di collegamento con il sistema delle Aree Protette della Regione Piemonte, identificata dal percorso della GTA (Grande Traversata delle Alpi) e dalle sue più importanti diramazioni che raggiungono siti di interesse storico/archeologico/naturalistico/culturale; la costituzione, protezione, recupero e il miglioramento di ambienti naturali e seminaturali finalizzati all’implementazione delle caratteristiche di resilienza dei siti interessati da fenomeni di esondazione, erosione spondale e di fondo alveo, trasporto di massa e flussi detritici.

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti pubblici presenti sul territorio della Regione Piemonte, ossia, gli Enti gestori delle Aree protette, nonché le Unioni Montane. La dotazione messa a disposizione è di € 5.000.000 per l’apertura del primo bando a sportello. Le domande dovranno essere presentate tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo:https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamen…. Per ricevere assistenza sul contenuto del Bando utilizzare l’indirizzo mail: bandi.sostenibilita@regione.piemonte.it , inserendo nell’oggetto della comunicazione “Bando Idro-Geo-Parchi: richiesta di chiarimenti”. Maggiori informazioni sul sito della Regione Piemonte.