BASKET – Nel campionato di serie C gold di pallacanestro arrivano i successi della Cerealterra Ciriè e dell’Usac Rivarolo mentre perde in Liguria il Chivasso.

Successo casalingo per la Cerealterra Ciriè che a Nole supera gli Amatori basket Savigliano con il punteggio finale di 74-67, la partita vede i ciriacesi di Giuseppe Siclari sempre avanti nel punteggio con margini di pochi punti ma sempre in controllo della sfida. Lissiotto il miglior realizzatore della Cerealterra con quindici punti seguito da Bacchin con quattordici e Romerio con tredici.



Impresa dell’Usac Rivarolo che va a vincere in trasferta sul campo dell’Arona Basket di tre punti per 65-68, partita che vede la formazione di casa condurre nel punteggio nella prima parte dell’incontro a metà partita i novaresi sono avanti di dodici punti sul punteggio di 38-26.

Ma la formazione di Titto Porcelli reagisce nel terzo quarto con un parziale di 26-13 e riapre incontro per poi vincere con il finale giocato punto a punto. Miglior realizzatore è stato Sartore con venti punti seguito con Tampellini con sedici.



Perde a Rapallo il Ferro Pallacanestro Chivasso contro il Next Step con il risultato di 70-55. Il quintetto di casa riesce a prendere gradualmente il proprio margine di vantaggio dopo il più cinque al termine del primo quarto, il punteggio a metà gara era sul 34-27. Per i chivassesi miglior realizzatore Pagetto con quindici punti seguito da Di Matteo con tredici.

In serie C silver sconfitta esterna per gli eporediesi della Lettera 22 al Palamoncrivello di Torino perde contro il 5 Pari con il punteggio di 76-64.

Incontro rimane equilibrato nei primi due quarti a metà incontro è sul 29-24, poi i padroni di casa allungano decisamente nel terzo quarto e chiudono incontro.

Per la Lettera 22 miglior realizzatore Marcello Saccomani con diciotto punti, seguito da Nardi con quindici punti. Miglior realizzatore del 5 Pari è stato il canavesano Enrico Marotto con diciannove punti, figlio di Giampiero ex arbitro in serie A di basket e di Roberta Faccin campionessa con il Fiat sia in Italia ed in Europa.



In serie D sconfitta a Novi Ligure per la Pallacanestro Ciriè, che cedono ai locali con il punteggio finale di 75-53, gli alessandrini prendono subito il largo sin dai primi due quarti a metà incontro il divario tra i due quintetti è di diciassette punti sul risultato di 43-26. Per i ciriacesi miglior realizzatori sono stati Laganà con tredici punti seguito da Cussigh con dieci.

Nel campionato regionale di serie C femminile arriva la seconda sconfitta consecutiva del 2023 per il Basket Nole cede nella trasferta di Alessandria si arrende al locale Basket Femminile con il punteggio finale di 79-43.



Incontro non ha molta storia le locali prendono subito il largo nel punteggio dopo i primi dieci minuti il punteggio vede le alessandrine sul più quindici sul parziale di 22-7. Per il Basket Nole unica che chiude in doppia cifra è Erika Rusinà autrice di dieci punti.