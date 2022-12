CERESOLE – Lo Sci Club Levanna festeggia i 70 anni

CERESOLE – Lo Sci Club Levanna, realtà ceresolina fortemente legata alla disciplina del fondo, si prepara a festeggiare un traguardo davvero importante. La società sportiva della Valle Orco, infatti, ha compiuto 70 anni di vita, avendo mosso i primi passi ufficiali nel 1952.

Per festeggiare in maniera tale evento il Levanna, grazie al patrocinio del Comune di Ceresole Reale ed al supporto del Parco Nazionale del Gran Paradiso, per il prossimo 28 dicembre 2022 ha deciso di organizzare una giornata speciale, con tanti ospiti di alto profilo.

Uno su tutti, Marco Albarello, straordinario campione a livello internazionale, atleta che ha gareggiato ed ha colto risultati esaltanti sia alle Olimpiadi che in occasione delle prove del Mondiale di disciplina.

Albarello sarà a Ceresole sin dal mattino, quando, dopo il ritrovo presso il salone polivalente del Grand Hotel, si terrà una sciata in compagnia non solo di Marco ma anche di tanti altri appassionati ed amici del club.

Dopo il pranzo, che si terrà all’Hotel Blanchetti, nel pomeriggio alle 15 si svolgerà presso il salone polivalente del Parco Nazionale del Gran Paradiso un dibattito sul tema “Sci di fondo, futuro e potenzialità legate al territorio”.



Condotto da Cesarino Cerise, voce storica dello sport, ad intervenire nell’occasione, oltre al già citato Albarello, saranno anche Italo Cerise, presidente del Parco del Gran Paradiso, Fabrizio Ricca, assessore allo sport della Regione Piemonte, Giuseppe Bergesio di Iren Energia ed Alex Gioannini, primo cittadino di Ceresole.