RIVAROSSA – Le masche sono arrivate al Ciapei accolte da sessanta bambini

RIVAROSSA – Come da programma le masche sono arrivate, in occasione di Halloween, al Ciapei, chiamate dalla Pro Loco e dall’Associazione “La Torre”. Ad accoglierle oltre sessanta bambini, truccati e in costume, per prendere parte alla festa e per battere i vari negozi, accompagnati dai volontari perché il loro giro si svolgesse in piena sicurezza, con il tradizionale “Dolcetto o scherzetto”.

«Un grazie di cuore a tutti i negozi e gli esercenti di Rivarossa che non si sono risparmiati nel fornire caramelle e pizzette ai bambini – commentano gli organizzatori – E un grazie particolare al nuovo bar, che fatto arrivare direttamente al Ciapei panini al prosciutto e alla nutella, patatine e bibite per rifocillare bambini e genitori al termine della sfilata per le vie del paese». E tra un dolcetto e uno scherzetto, nulla di meglio che ascoltare qualche leggenda ambientata sul territorio e legata alle masche: «In questo caso un ringraziamento deve essere rivolto alla guida turistica Ida Monge, che ha intrattenuto i più piccoli, stuzzicando la loro attenzione, leggendo filastrocche sul tema delle streghe e delle masche a Rivarossa e in Piemonte», concludono.