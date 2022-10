BARBANIA – 1^ rievocazione storica in memoria di Vittorio Gambotto (FOTO E VIDEO)

BARBANIA – A Vittorio Gambotto, socio fondatore e Colonnello Comandante del Gruppo Storico Reggimento Piemonte 1793, recentemente scomparso, è stata dedicata la 1^ rievocazione storica, dal titolo “Amici per un Amico”.

La rievocazione storica di epoca napoleonica, organizzata dal Gruppo Storico a cui Vittorio apparteneva, con il patrocinio del Comune di Barbania, si è tenuta nella giornata di ieri, sabato 1 ottobre, ed è proseguita nella giornata odierna.

Il campo di battaglia è stato allestito in località Ingleisa, dove è stato anche aperto al pubblico l’accampamento storico. Tra addestramenti, manovre militari e vita da campo si è potuto respirare e vivere in prima persona la storia dell’epoca napoleonica. Plotoni di soldati piemontesi, francesi e austriaci si sono scontrati nella rievocazione di due battaglie. A far da padrona, nella serata di sabato bivacchi, ronde notturne, balli occitani e franco-provenzali attorno ai fuochi accompagnati da ghironda, cornamusa e arpa celtica.

Nella mattinata di oggi, dopo l’adunata generale e l’alzabandiera, le truppe hanno sfilato dirette verso la piazza di Barbania dove è stato reso onore al monumento dei caduti e, successivamente al cimitero dove è stata deposta una corona di fiori in ricordo dell’indimenticabile Vittorio Gambotto.

Nel pomeriggio si è tenuta la seconda battaglia e, alle 16,30, si è chiuso il campo.