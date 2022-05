RIVAROLO CANAVESE – Numerosi partecipanti al primo Trofeo Rem Bu Kan (FOTO E VIDEO)

RIVAROLO CANAVESE – Gli atleti delle sezioni di Castellamonte, Ivrea, Rivarolo e Ozegna, hanno partecipato lo scorso 7 maggio, alla prima edizione del Trofeo Rem Bu Kan, ideato dall’allenatrice Giulia Buffo, che ha voluto tra le competizioni, soprattutto il kumitè dichiarato, per i bambini e ragazzi sino ai 13 anni, competizione che è la base tecnica preparatoria al kumitè libero e che ha voluto premiare e coinvolgere soprattutto i piccoli.

La gara sociale prevedeva quindi l’assegnazione del Trofeo Rem Bu Kan, riservato al miglior atleta proprio nella categoria Pulcini ed è stato assegnato a Mattia Campisi, classificatosi al primo posto sia nel Kata che nel kumitè dichiarato.

Mattia Campisi fa parte della sezione di Ozegna, guidata dell’Istruttore Pasquale Rizzo e dell’allenatore Lorenzo Terzano, coadiuvati dall’agonista Matteo Spezzano.

La gara è stata voluta per dar modo anche alle cinture marroni e nere di allenarsi, in quanto a luglio parteciperanno ai campionati Europei in Olanda. A tal proposito, sono stati invitati 6 allievi delle palestre di Torino, Shotokan Karate Do del maestro Ignazio Curto e di Rivoli Yoseikan della Maestra Mara Bergantin e Lorella Rossi.

“È stato davvero emozionante – dichiarano dalla Rem Bu Kan – vedere i baby pulcini (5-7 anni) e pulcini (8-10 anni) nella loro prima competizione e vedere con quanta serietà e nel contempo allegria hanno affrontato la nuova esperienza.”

Ottima organizzazione da parte dello staff, che ha potuto contare come sempre sulla collaborazione degli agonisti Daniele Tomaino, Matteo Cavallero, Giorgio Padoan e Riccardo Carlino oltre che di alcuni genitori: Maria Celano, Nicoletta Naretto, Mariateresa Di Giura, Veronica Gatta che con l’immancabile e preziosa voce di Fabrizio Carlino hanno ben gestito i tavoli di giuria, nonchè gli atleti veterani per il supporto al team per l’arbitraggio.

Prossimi appuntamenti previsti lo stage federale programmato per allenare gli agonisti che parteciperanno ai prossimi campionati Europei e la gara di Kumitè a Bovisio Masciago (MB) che si terrà il prossimo 29 Maggio.

Ecco le classifiche di tutte le singole categorie:

BABY PULCINI 5-7 anni 9-8-7 kyu KATA

1 Giacomodonato Tommaso

2 Bertone Oreste

3 Ciani Alessandro

4 Aspromonte Giovanni

PULCINI 8-10 anni 9-8-7 Kyu KATA

1 Campisi Mattia

2 Cesare Rebecca

3 Panini Viola

4 Nigra Elisa

SPERANZE 11-14 anni 9-8-7 kyu KATA

1 Costanzo Giulia

2 Zanni Nicolò

3 Biazzetti Andrea

4 La Rosa Rebecca

SPERANZE 11-13 anni 6-5-4 kyu KATA

1 Sereno Regis Andrea

2 Fontana Marco

3 Gasparini Alessandra

4 Mattioda Federico

SPERANZE 11-13 anni 3-2-1 kyu KATA

1 Agostinello Ivan

2 Vernetti But Chiara

3 Petrisor Evelina

4 Marengo Riccardo

SPERANZE 11/13 anni 6-5-4 kyu – KUMITE

1 Gasparini Alessandra

2 Tomaino Stefano

3 Frasca Mia

4 Marrazzo Gabriele

SPERANZE 11 13 anni 3-2-1 Kyu – KUMITE

1 Vernetti But Chiara

2 Polacchini Gabriel

3 Marengo Riccardo

4 Petrison Evelina

JUNIORES 14-17 anni 3-2-2 kyu KATA

1 Reut Martina

2 Verdoliva Debora

3 Pistoni Martina

4 Castagna Cristina

JUNIORES 14-17 anni Cinture Nere M/F KATA

1 Cannella Francesco

2 Fascio Francesco

3 Cavallero Matteo

4 Marangoni Andrea

JUINIORE 14-17 anni C Nere F/M KUMITE

1 Padoan Giorgio

2 Cavallero Matteo

3 Cannella Giorgio

4 Sacco Alessandro

SENIORES 18-39 a 3-2-1 Kyu KATA

1 Buffo Marco

2 Buffo Giulia

3 Padoan Giorgio

4 Carlino Riccardo

JUNIORES 14-17 a 3-2-1 Kyu KUMITE

1 Reut Martina

2 Verdoliva Debora

3 Pistono Martina

4 Dura Cristian

ADULTI 9 Kyu KATA

1 Pira Sara

2 Lo Presti Antonella

3 Donea Lory

SENIORES 15-39 anni KUMITE LIBERO

1 Rizzo Pasquale

2 Buffo Marco

3 Spezzano Matteo

4 Carlino Riccardo

PULCINI 6-10 anni. 9-8-7-6 kyu KU SQUADRE

1 Campisi – Luwali

2 Cesare – Baraldi

3 Galimi – Panini

4 Dezzutto – Cojan

SPERANZE 11-13 anni 9-8-7-6 kyu KU SQUADRE

1 Zanni -Sereni Ilenia

2 Costanzo – Montesi

3 Bertino – Biazzetti