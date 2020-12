CORONAVIRUS – I dati Covid di oggi, domenica 27 dicembre

CORONAVIRUS – Ancora in salita il tasso di positività in Italia che oggi è arrivato al 14.88%. Sono 8.913 i positivi con 59.879 tamponi effettuati. Le vittime sono 305.

Scende invece nuovamente in Piemonte dove oggi sono stati registrati 475 nuovi casi (di cui 28 da test antigenico), e il tasso di positivià, con 4.685 tamponi eseguiti è pari al 10.1%.

Le terapie intensive hanno registrato un +3 con 211 persone ricoverate; sono 28 in più le persone ricoverate invece in reparto (3.039 in totale). I decessi registrati oggi sono 17 di cui 1 avvenuto oggi.

In Canavese sono stati registrati 42 nuovi casi positivi e 63 in meno. I totali positivi attuali (per la zona canavesana seguita da ON) sono 1.969.

QUI LA TABELLA CON I DATI COMUNE PER COMUNE