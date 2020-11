CORONAVIRUS – Covid: la situazione registrata oggi, giovedì 12 novembre

CORONAVIRUS – Elevato numero di casi positivi oggi, in seguito ad un aumento di tamponi, in Italia. Sono stati infatti registrati 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore.

Le vittime sono 636. Anche il Piemonte ha aumentato il numero dei tamponi e oggi ha registrato 4787 casi positivi di cui, 2100, sono asintomatici. I casi sono così ripartiti: 2177 screening, 988 contatti di caso, 1622 con indagine in corso; per ambito: 575 RSA/Strutture socio-assistenziali, 304 scolastico, 3908 popolazione generale. La suddivisione complessiva su base provinciale diventa: 9585 Alessandria, 5154 Asti, 3714 Biella, 14.365 Cuneo, 8205 Novara, 62.135 Torino, 4163 Vercelli, 2873 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 714 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1146 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 348 (+8 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 4833 (+43 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 58.017. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.216.816 (+24.901 rispetto a ieri), di cui 658.421 risultati negativi. I decessi registrati oggi sono 77.

In Canavese sono stati registrati 253 nuovi casi, per un totale di 8212 casi positivi. Di oggi si contano in Canavese 118 casi in meno. Al momento non si conosce la ripartizione tra guariti o eventuali deceduti.

