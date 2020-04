ROCK POLITICK – La Filosofia al tempo del Coronavirus (VIDEO)

- Advertisement -

ROCK POLITICK – Negli ultimi giorni la curva epidemiologica sta iniziando lentamente la sua discesa.

Questo è il momento in cui non si deve mollare la presa e continuare a essere concentrati e determinati nel rispettare le restrizioni per non rendere tutto vano. Ho deciso di evadere un attimo dalla scienza per capire come il nostro “io” stia elaborando ed elaborerà questa situazione, affidandomi al Professor Antonio Rinaldis in questo viaggio, che vorrei condividere con tutti voi.

Scienza, filosofia, religione, attualità, politica e futuro. Sono queste le tematiche affrontate in questa intervista.