ROCK POLITICK – Le parole di Papa Francesco

ROCK POLITICK – “Scende la sera, l’uomo è smarrito e impaurito. Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo remare insieme. Dio, non lasciarci in balìa della tempesta.” Sono queste le parole di Papa Francesco rivolte in una preghiera a Dio. Chi meglio di lui poteva rivolgersi al Signore per pregarlo di fermare il dramma mondiale che stiamo vivendo?

In un periodo storico in cui la scienza ha sempre avuto il monopolio delle risposte a tutte le domande, gli uomini, come non accadeva ormai da anni, si rivedono nella figura sacra del Papa. Si, perché Bergoglio, in ginocchio alle porte del Vaticano in quella preghiera con sfondo una Piazza San Pietro spettrale, impersona tutte le sofferenze delle vittime di questa bestia invisibile e dei loro famigliari.

In queste settimane le centinaia di notizie e fake news che inondano i nostri telefonini quotidianamente, ci hanno fatto perdere la visione della realtà. Non sappiamo quale sia la causa del Coronavirus. Non sappiamo perché ogni giorno muoiono cosi tante persone. Non sappiamo quanti siano realmente i contagiati. Non sappiamo se ha più senso contarli. Non sappiamo quando finirà tutto ciò. Non sappiamo se tutto tornerà come prima. Non sappiamo niente. Pensiamo di essere ormai esperti di Covid 19, ma alla fine l’unica cosa sicura che sappiamo è che dobbiamo lavarci spesso le mani e che dobbiamo restare a casa. Il fatto di non capire ci rende ancora più soli in queste drammatiche giornate.

Ed è per questo che le parole del Papa riecheggiano in maniera cosi forte e decisa nei nostri cuori. Perché si allineano perfettamente alla nostra cultura, che ci porta quotidianamente ad agire, senza l’ausilio di strumenti terroristici tipici di regimi dittatoriali, nel rispetto delle uniche realtà esistenti, ossia la Vita e la Morte. Non esiste economia, Borsa o politica più importante delle vite dei nostri concittadini. Perché la malattia può colpire tutti, è la forma di democrazia più tangibile e crudele che ci sia…